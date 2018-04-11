A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oluyor
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki rakipleri yarın Norveç'in Trondheim kentinde çekilecek kurayla belli olacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10-26 Ocak 2020'de Avusturya, İsveç ve Norveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyona için eleme grupları yarın belirlenecek.
32 takımın mücadele edeceği elemeler, 4 takımlı 8 gruptan oluşacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan 16 takım ve en iyi üçüncü 4 takım şampiyonaya katılmaya hak kazanacak. Şampiyonaya, ev sahipleri Avusturya, İsveç ve Norveç'in yanı sıra son Avrupa şampiyonu İspanya doğrudan katılacak.
Daha önce 16 takımla oynanan Avrupa Şampiyonası Finalleri ilk kez 24 takımla üç ayrı ülkede düzenlenecek.
Eleme gruplarında ilk maçlar 24-25 Ekim 2018, son maçlar ise 15-16 Haziran 2019'da yapılacak.
Türkiye'nin 3. torbadan katılacağı kura çekiminde torbalarda şu ülkeler bulunuyor:
1. torba: Fransa, Hırvatistan, Almanya, Danimarka, Slovenya, Belarus, Macaristan, Makedonya
2. torba: Rusya, Çekya, Polonya, İzlanda, Sırbistan, Karadağ ve (Bosna Hersek, Hollanda, Portekiz - EHF sıralamasında aynı puana sahip bu üç takımdan ikisi katılacak)
3. torba: Letonya, Litvanya, İsviçre, Slovakya, Ukrayna, İsrail, Türkiye ve (Bosna Hersek, Hollanda, Portekiz - EHF sıralamasında aynı puana sahip bu üç takımda biri)
4. torba: Finlandiya, Belçika, Estonya, Yunanistan, Romanya, İtalya, Kosova, Faroe Adaları
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:44
-
Fatih Terim Başakşehir maçı öncesi takıma mesaj verdi
Toplam 4
Yorum
FB eti butu olmayan takıma 90 dk sut değil pozisyon bile üretemediniz ne şampiyonlugu
-
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 4
Yorum
Nirvana Oğuzhan için 12 mly Euro yeterli değil ki . En az 5 kulüp çıkar bu parayı veren . 20 mly Euro verene satılır .
-
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 4
Yorum
calbekemanci bonservisini almak sorun değil avrupalılar için adam takımı sahada 10 kişi bıracak ruha sahip ruh gibi sahada 2 pasa kimse 12 milyon vermez
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.