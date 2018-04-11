A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oluyor

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10-26 Ocak 2020'de Avusturya, İsveç ve Norveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyona için eleme grupları yarın belirlenecek.

32 takımın mücadele edeceği elemeler, 4 takımlı 8 gruptan oluşacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan 16 takım ve en iyi üçüncü 4 takım şampiyonaya katılmaya hak kazanacak. Şampiyonaya, ev sahipleri Avusturya, İsveç ve Norveç'in yanı sıra son Avrupa şampiyonu İspanya doğrudan katılacak.

Daha önce 16 takımla oynanan Avrupa Şampiyonası Finalleri ilk kez 24 takımla üç ayrı ülkede düzenlenecek.

Eleme gruplarında ilk maçlar 24-25 Ekim 2018, son maçlar ise 15-16 Haziran 2019'da yapılacak.

Türkiye'nin 3. torbadan katılacağı kura çekiminde torbalarda şu ülkeler bulunuyor:

1. torba: Fransa, Hırvatistan, Almanya, Danimarka, Slovenya, Belarus, Macaristan, Makedonya

2. torba: Rusya, Çekya, Polonya, İzlanda, Sırbistan, Karadağ ve (Bosna Hersek, Hollanda, Portekiz - EHF sıralamasında aynı puana sahip bu üç takımdan ikisi katılacak)

3. torba: Letonya, Litvanya, İsviçre, Slovakya, Ukrayna, İsrail, Türkiye ve (Bosna Hersek, Hollanda, Portekiz - EHF sıralamasında aynı puana sahip bu üç takımda biri)

4. torba: Finlandiya, Belçika, Estonya, Yunanistan, Romanya, İtalya, Kosova, Faroe Adaları