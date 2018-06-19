Macaristan'da Marco Rossi dönemi
Macaristan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğü Marco Rossi getirildi.
Geçen yıl Macaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Belçikalı Georges Leekens'in görevine, aldığı başarısız sonuçlar üzerine henüz bir yılı bile doldurmadan son verildi.
Macaristan Futbol Federasyonu (MLSZ) tarafından yapılan açıklamada, Macaristan liginde mücadele eden Honved'i 24 yıl sonra şampiyonluğa ulaştıran İtalyan teknik adam Rossi ile 2020 yılına kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
MLSZ'nin açıklamasında ayrıca Leekens tarafından yönetilen Macaristan Milli Futbol Takımı'nın dört hazırlık müsabakasında da galibiyet alamadığı ve mücadele açısından da gelişme gösteremediği belirtildi.
Bir dönem Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü de yapan Leekens, geçen yıl ekim ayında Macaristan Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmişti. Leekens yönetimindeki Macaristan Milli Futbol Takımı, yaptığı dört maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı.
- 19.6.2018 23:47
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Macaristan'da Marco Rossi dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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