Arjantin'de Sampaoli dönemi sona erdi – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Arjantin'de Sampaoli dönemi sona erdi

    Arjantin'de Sampaoli dönemi sona erdi

    Arjantin 'nda ile yollar ayrıldı.

    Arjantin Federasyonundan yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik adam Sampaoli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği bildirildi.

    Şili 'nı çalıştırdığı dönemde futbol dünyasının dikkatini çeken Arjantinli , Sevilla'da görev aldıktan sonra geçen yıl Arjantin Milli Takımı'nın başına geçmişti.

    Sampaoli yönetimindeki Arjantin, 2018 'nın son 16 turunda 'ya 4-3 yenilerek elenmişti.

    1. 16.7.2018 01:00
    2. Güncelleme: 16.7.2018 04:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arjantin'de Sampaoli dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN