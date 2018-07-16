Arjantin'de Sampaoli dönemi sona erdi
Arjantin Milli Takımı'nda teknik direktör Jorge Sampaoli ile yollar ayrıldı.
Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik adam Sampaoli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği bildirildi.
Şili Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde futbol dünyasının dikkatini çeken Arjantinli teknik direktör, Sevilla'da görev aldıktan sonra geçen yıl Arjantin Milli Takımı'nın başına geçmişti.
Sampaoli yönetimindeki Arjantin, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turunda Fransa'ya 4-3 yenilerek elenmişti.
- 16.7.2018 01:00
- Güncelleme: 16.7.2018 04:16
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
ismiMİZ evet görüyoruz kalbe atılan imzaları, milli takımdan
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
Vatandaş Onun için mi federasyona tazminat davası açtın milli takıma ne verdin ne yüzle o paraları aldın..
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Süper Lig'in kupadaki en başarılısı Vida
Toplam 1
Yorum
REİSSS ŞAMPİYON HER YERDE ANKARAGÜCÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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