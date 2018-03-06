Milli sporcu, televizyon ekibi ile eğitim gördüğü Hüseyin Kahya Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Barış, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllar sonra okuduğu okulu ziyaret etmenin inanılmaz bir duygu olduğunu söyledi.

Kendisinin yaz tatillerinde de buraya gelip okulun bahçesinde gezdiğini belirten Barış, "Şimdi okul döneminde geldim. Öğrencilerle birlikteyiz. İnanılmaz, güzel bir duygu yaşıyorum." diye konuştu.

"İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOK"

Barış, ziyaretin amaçlarından birinin de Japon devlet televizyonunun, hayat hikayesini belgesel haline getireceğini, çekimlerin gelecek ay başlamasının planlandığını, bu yüzden kente geldiklerini ifade etti.

Japon heyetin kendisinin doğduğu, okuduğu, yaşadığı ve trafik kazası geçirdiği yerleri görmek istediğini belirten Barış, şöyle konuştu:

"O dönemde benimle olan ailem, arkadaşlarım, hocalarımla görüşerek hayatımı onlardan duymak istediler. Ben de kendilerini ilk olarak okuduğum okula getirdim. İmkansız diye bir şey yok. Ben ve takım arkadaşlarım bu algıyı yıkmış olduk. Ben, çocukluk dönemimde de futbola aşıktım. Her yerde futbol oynardık. Her zaman sporun içerisinde olmak istedim. Ampute futbolunu duymadan önce de 'futbolcu olacağım' hayaliyle büyüdüm. Lise öğretmenim bana ampute futbolunu önerdi. Böylelikle futbola başlamış oldum."

Hedeflerinin hiçbir zaman bitmediğini ifade eden milli futbolcu, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse bu yıl Meksika'da düzenlenecek dünya şampiyonasından kupayla gelip, ülkemizi sevinçten uçuracağız. Ampute futbol ligimiz başlayacak. Ligin ardından milli takım kampı başlayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e 2024 Spor Tanıtım Elçiliği'ne beni seçtikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ülke olarak hazırız. Stadyumlar hazır, bizler çok istiyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nı alırsa, benim de biraz katkım olursa çok mutlu olacağım."