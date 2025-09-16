CANLI SKOR ANA SAYFA
Yusuf Akçiçek attı ama geçersiz sayıldı!

Yusuf Akçiçek attı ama geçersiz sayıldı!

Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, Al Hilal formasıyla çıktığı ilk Asya Şampiyonlar Ligi Elite maçında uzak mesafeden klas bir gol attı ancak bu gol VAR kararıyla iptal edildi.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 00:13
Yusuf Akçiçek attı ama geçersiz sayıldı!

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in kadrosuna bu sezon dahil olan Yusuf Akçiçek, Asya Şampiyonlar Ligi Elite etabındaki ilk maçında forma şansı buldu.

Mücadelenin ilk yarısında etkili bir performans sergileyen genç oyuncu, 45+6'ncı dakikada uzak mesafeden attığı şık golle tribünleri ayağa kaldırdı.

VAR KONTROLÜ SONRASI İPTAL EDİLDİ

Yusuf'un golü sonrası hakem, VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden değerlendirdi. İncelemenin ardından, gol öncesinde takım arkadaşı Leonardo'nun topa elle müdahale ettiği tespit edildi. Bu nedenle Yusuf Akçiçek'in golü geçersiz sayıldı.

İşte o pozisyon...

REKLAM - Türk Telekom
