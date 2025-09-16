Yusuf Akçiçek attı ama geçersiz sayıldı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in kadrosuna bu sezon dahil olan Yusuf Akçiçek, Asya Şampiyonlar Ligi Elite etabındaki ilk maçında forma şansı buldu.

Mücadelenin ilk yarısında etkili bir performans sergileyen genç oyuncu, 45+6'ncı dakikada uzak mesafeden attığı şık golle tribünleri ayağa kaldırdı.

VAR KONTROLÜ SONRASI İPTAL EDİLDİ

Yusuf'un golü sonrası hakem, VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden değerlendirdi. İncelemenin ardından, gol öncesinde takım arkadaşı Leonardo'nun topa elle müdahale ettiği tespit edildi. Bu nedenle Yusuf Akçiçek'in golü geçersiz sayıldı.

İşte o pozisyon...