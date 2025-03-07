  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Diğer Ligler Al Nassr 2-2 Al Shabab (MAÇ SONUCU ÖZET)

Al Nassr 2-2 Al Shabab (MAÇ SONUCU ÖZET)

Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. hafta mücadelesinde, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 00:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Nassr 2-2 Al Shabab (MAÇ SONUCU ÖZET)

Abdürrezzak Hamdullah, 44. dakikada attığı golle Al -Awwal Park Stadyumu'nda Al Shabab'ı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, 3 dakika sonra Ayman Yahya'nın golüyle 1-1 eşitliği getirdi. Cristiano Ronaldo'nun 45+7'de dar açıdan attığı gol, uzun süren bir VAR incelemesinden sonra geçerli sayıldı ve Portekizli yıldız takımını öne geçirdi. Fatih Terim, Ronaldo'nun golünü geçerli sayan hakeme tepki gösterdi.

Al Nassr stoperi Muhammed El-Fetil, 52. dakikada kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Al Shabablı Muhammed Al Shwirekh, 67. dakikada fileleri havalandırarak 2-2 beraberliği sağladı. Karşılaşma da bu skorla tamamlandı.

Al Nassr 48 puanla Suudi Arabistan Pro Lig'in dördüncü sırasında bulunurken, 40 puanlı Al Shabab 6. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'tan G.Saray derbisi öncesi hakem talebi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Son dakika haberi: Serdar Dursun, İsmail Kartal'a can verdi! İran'da seriyi sürdürdü...
Başkan Erdoğan'dan esnaflarla iftarda önemli açıklamalar! Kredi desteğinde limitler yükseldi
Bodrum 3 puanı kaptı!
F.Bahçe'den yaz transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cadillac, 2026'da Formula 1'e katılacak Cadillac, 2026'da Formula 1'e katılacak 22:40
Bodrum 3 puanı kaptı! Bodrum 3 puanı kaptı! 22:14
A. Efes'ten kritik galibiyet! A. Efes'ten kritik galibiyet! 22:09
Zafer golü Serdar Dursun’dan! Zafer golü Serdar Dursun’dan! 21:46
G.Saray'da Alanyaspor mesaisi G.Saray'da Alanyaspor mesaisi 21:24
Avrupa'da tarihin en pahalı kadrosu belli oldu! Avrupa'da tarihin en pahalı kadrosu belli oldu! 20:20
Daha Eski
U18 Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı! U18 Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı! 19:47
Trabzonspor, Hatayspor maçına hazır Trabzonspor, Hatayspor maçına hazır 19:25
FIFA’dan 2030 Dünya Kupası için flaş hamle! FIFA’dan 2030 Dünya Kupası için flaş hamle! 18:48
Liam Roberts’a 6 maçlık ceza! Liam Roberts’a 6 maçlık ceza! 18:37
Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı ne zaman? Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı ne zaman? 18:25
Anadolu Efes-Virtus Bologna | CANLI Anadolu Efes-Virtus Bologna | CANLI 18:16