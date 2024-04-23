Al Hilal 2-1 Al Ain (Maç sonucu ÖZET) Jorge Jesus'lu Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'nden elendi!

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus'un ligde ve süper kupada yakaladığı galibiyet serisi Asya Şampiyonlar Ligi'nde son buldu.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'le yarı finalde eşleşen Al Hilal ilk maçı deplasmanda 4-2 kaybetmişti.

Rövanş maçında sahasında Al Ain'i 2-1 mağlup eden Al Hilal bu skor sonrası turnuvaya veda etti.

Al Ain'in rakibi, Güney Kore ekibi Ulsan HD ile Japon temsilcisi Yokohama F. Marinos arasında oynanacak rövanş maçı sonrası belli olacak. İki ekip arasındaki ilk maçı Ulsan deplasmanda 1-0 kazanmıştı.