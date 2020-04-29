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29 Nisan 2020, Çarşamba
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Yeşilyurt gün sayıyor

Yeşilyurt gün sayıyor

Yeşilyurt Belediyespor, kamp için mayısta toplanmayı planlıyor.

Yeşilyurt Belediyespor, kamp için mayısta toplanmayı planlıyor. Lig devam ederken alt sıralardan kurtulma adına önem taşıyan karşılaşmalarda arka arkaya puanlar alarak düşme hattının dışına çıkmayı başaran Malatya ekibi, futbolcularına mayıs ayının ilk haftası toplanılarak kampa başlanılması talimatı verdi. İlk yarıyı 15 puanla tamamlayan turuncu-yeşilliler, 28. haftada 30 puana ulaşmıştı.
  1. 29.4.2020
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