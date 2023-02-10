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Spor camiası depremde birçok kayıp verdi

Deprem faciasında, spor ailesi de acıyı en derinden yaşadı. Futbolun yanı sıra güreş, atıcılık, voleybol, hokey gibi branşlarda da birçok kaybımız oldu.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 06:50
Spor camiası depremde birçok kayıp verdi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde spor camiasından da çok sayıda kayıp verildi. Futbolun yanı sıra birçok branşta sporcular, antrenörler deprem felaketinde vefat etti. Güreşte, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin sporcularını kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da acı kayıpların haberleri de geldi; Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy, Eray Şimşek vefat etti. Enkazdan çıkarılan takım antrenörü Ahmet Taş da hastanede vefat etti.

Kahramanmaraşlı sporculardan milli atıcı Sefa Bayraktar, voleybolda; Malatya BŞB'nin iki milli sporcusu Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş, Üzumdalı forması giyen Bedir Terlik ve Hasan Ekşi, voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır'ı kaybettik. Hokeyde; Malatya'da görev yapan antrenör ve eski milli sporcumuz Hakan Akay, Adıyaman Ali Ege Spor Kulübü'nün 18 yaşındaki kalecisi Veysel Işık vefat etti. Hatay Voleybol Takımı'nın bulunduğu enkazda ise çalışmalar sürüyor.

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