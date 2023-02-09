Başımız sağolsun

Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Hakan Doğan'ın da yaşamını yitirdiği belirtildi. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu da milli sporcu Sefa Bayraktar'ın Kahramanmaraş'takin depremlerde yaşamını yitirdiğini duyurdu. TFF Kadınlar 3. Ligi kulüplerinden Şanlıurfa Gençlik Spor da antrenör Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'ın deprem felaketinde vefat ettiklerini bildirdi. Eskişehirli milli voleybolcu Emincan Kocabaş da Malatya'da kaldığı otelin yıkılması sonucu hayatını kaybetti.