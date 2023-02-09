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Başımız sağolsun

Maalesef yasa boğan ölümlere yenileri eklendi. İskenderunspor, yaşanan deprem felaketi sonrasında yoğun bakıma kaldırılan antrenör İbrahim Halil Ölmez'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Başımız sağolsun
Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Hakan Doğan'ın da yaşamını yitirdiği belirtildi. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu da milli sporcu Sefa Bayraktar'ın Kahramanmaraş'takin depremlerde yaşamını yitirdiğini duyurdu. TFF Kadınlar 3. Ligi kulüplerinden Şanlıurfa Gençlik Spor da antrenör Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'ın deprem felaketinde vefat ettiklerini bildirdi. Eskişehirli milli voleybolcu Emincan Kocabaş da Malatya'da kaldığı otelin yıkılması sonucu hayatını kaybetti.
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