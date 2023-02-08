Infantino: Dayanışma içindeyiz

FIFA Başkanı Gianni Infantino, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı: Dünya futbol camiası adına, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu zor zamanlarda iki ülke halklarıyla dayanışma içinde olduğumuzu ve kendilerine desteğimizi ifade ediyoruz...
FIFA Başkanı Gianni Infantino, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı: Dünya futbol camiası adına, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu zor zamanlarda iki ülke halklarıyla dayanışma içinde olduğumuzu ve kendilerine desteğimizi ifade ediyoruz...