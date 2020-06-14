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14 Haziran 2020, Pazar
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'da corona virüsü test sonuçları belli oldu

Yukatel Denizlispor'da corona virüsü test sonuçları belli oldu

'in yeniden başlamasıyla deplasmanına konuk olacak 'da, yapılan corona virüsü testlerinin sonuçları belli oldu.

'in 27. haftasında yarın a konuk olacak 'da futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere uygulanan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Kulübün açıklamasına göre Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, deplasmana gidecek kafileye seyahat öncesi yapılan testlerde Covid-19'a rastlanmadı.

Öte yandan, yeşil-siyahlı kafile, yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Sivas'a gitti.

  1. 14.06.2020
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