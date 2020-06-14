Yukatel Denizlispor'da corona virüsü test sonuçları belli oldu
Süper Lig'in yeniden başlamasıyla Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk olacak Yukatel Denizlispor'da, yapılan corona virüsü testlerinin sonuçları belli oldu.
Süper Lig'in 27. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor'da futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere uygulanan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.
Kulübün açıklamasına göre Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, deplasmana gidecek kafileye seyahat öncesi yapılan testlerde Covid-19'a rastlanmadı.
Öte yandan, yeşil-siyahlı kafile, yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Sivas'a gitti.
- 14.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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