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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Uygun’un duygulu anları

Uygun’un duygulu anları

Haftanın pazartesi günü deplasmanına gidecek olan Denizlispor'da hazırlıklar sürerken 'ndaki törene katılan , duygu dolu anlar yaşadı.

Haftanın pazartesi günü deplasmanına gidecek olan Denizlispor'da hazırlıklar sürerken 'ndaki törene katılan , duygu dolu anlar yaşadı. Uygun, Avrupa Şampiyonluğu yaşadığı Ampute 'nın teknik direktörlüğüne getirilen Osman Çakmak'ın konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
  1. 13.6.2020
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