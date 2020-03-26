Denizlispor’da izinler uzatıldı
Süper Lig'de corona virüsü salgınına alınan önlemler kapsamında maçların ertelenmesinin ardından Yukatel Denizlispor'da tatil süreci sonrası bugün gerçekleşmesi planlanan ilk antrenman iptal edildi.
Salgının spor dünyasına da sıçramasının ardından yeşil-siyahlılarda takıma verilen izin 4 gün daha uzatıldı. Futbolcuların şimdilik 30 Mart Pazartesi günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanmasına karar verildi.
Yabancıların da bu süre zarfından kesinlikle yurt dışına çıkmayacakları açıklandı. Futbolcuların evlerinde verilen programa göre bireysel antrenmanlarını sürdüreceği bildirildi.
Denizlispor, tüm takıma corona virüsü testi de yaptıracak. Teknik direktör Bülent Uygun, herkesin çok dikkatli davranması gerektiğini yineledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Herkes sağlığına dikkat edecek. En sıkı önlemleri alacağız. Pazartesi gününe kadar oyuncularımız ve bizler evlerimizde kalacağız. Gelişmelere göre hareket edeceğiz" diye konuştu.
- 26.03.2020
- Güncelleme: 26.03.2020 11:54
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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