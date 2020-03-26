Denizlispor’da izinler uzatıldı! Tüm takıma corona virüsü testi yapılacak - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
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’da izinler uzatıldı

Denizlispor’da izinler uzatıldı

'de corona virüsü salgınına alınan önlemler kapsamında maçların ertelenmesinin ardından Yukatel 'da tatil süreci sonrası bugün gerçekleşmesi planlanan ilk antrenman iptal edildi.

Salgının spor dünyasına da sıçramasının ardından yeşil-siyahlılarda takıma verilen izin 4 gün daha uzatıldı. Futbolcuların şimdilik 30 Mart Pazartesi günü Tesisleri'nde toplanmasına karar verildi.

Yabancıların da bu süre zarfından kesinlikle yurt dışına çıkmayacakları açıklandı. Futbolcuların evlerinde verilen programa göre bireysel antrenmanlarını sürdüreceği bildirildi.

, tüm takıma corona virüsü testi de yaptıracak. Teknik direktör , herkesin çok dikkatli davranması gerektiğini yineledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Herkes sağlığına dikkat edecek. En sıkı önlemleri alacağız. Pazartesi gününe kadar oyuncularımız ve bizler evlerimizde kalacağız. Gelişmelere göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

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  1. 26.03.2020
  2. Güncelleme: 26.03.2020 11:54
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