Yukatel Denizlispor BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de 24. hafta maçlarına pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edilecek. Günün ilk mücadelesinde Yukatel Denizlispor sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Zorlu maç öncesi iki takımın da 24 puanı bulunuyor ancak konuk ekibin 1 maçı eksik.

DENİZLİSPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yukatel Denizlispor'un sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı karşılaşma bugün saat 13.30'da başlayacak ve kritik mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

8 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Galip gelemediği son 8 haftada Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 yenildikten sonra MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Yukatel Denizlispor, ikinci yarının ilk 2 haftasında Galatasaray'a 2-1, Fraport TAV Antalyaspor'a 3-0 yenildi.

Denizlispor, daha sonra Göztepe ile 1-1, İttifak Holding Konyaspor'la golsüz berabere kaldıktan sonra 22. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

22. haftanın ardından teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran ve Bülent Uygun'u takımın başına getiren yeşil-siyahlı ekip, Uygun yönetimindeki ilk müsabakada Kasımpaşa'ya 2-0 kaydetti.

7 HAFTADIR 3 PUANA HASRET

Süper Lig'de son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı alan Yeni Malatyaspor, çıktığı son 7 mücadelede galip gelemedi.

Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor (0-2), Medipol Başakşehir (4-1), Aytemiz Alanyaspor (2-1), MKE Ankaragücü (0-1), Galatasaray (1-0) ve Fraport TAV Antalyaspor'a (2-1) yenildi.

Malatya temsilcisinin 19. haftadaki Trabzonspor müsabakası ise deprem nedeniyle ertelendi.

Öte yandan Malatya temsilcisinde tedavisi devam eden Chebake ve Bifouma'nın maça yetişmelerinin zor olduğu belirtildi.

BÜLENT UYGUN İDDİALI

Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, rakipleri karşısında kazanmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi ve şunları dile getirdi:

Yaptığımız değişiklikler, seyircimizin desteğiyle onların verecekleri kıvılcımla içimizde tekrar Denizlispor aşkını sahaya yansıtmak istiyoruz. Kazanma azmi ve sahadaki mücadelesiyle onların gurur duyacağı bir Denizlispor'u izleteceğiz. Kazanmak istiyoruz çünkü 8 haftadan beri yaşanan sendrom takım üzerinde büyük bir etki yarattı. BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yenerek kötü görüntüyü geride bırakmak istiyoruz. Bunları düzeltmek için çıkış maçımızın Malatyaspor maçı olduğunu düşünüyoruz.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

*Sezonun ilk yarısındaki maçta Yeni Malatyaspor'a 5-1 yenilen Denizlispor, Süper Lig'de daha farklı bir mağlubiyeti en son Şubat 1997'de almıştı (0-5 vs İstanbulspor).

*Sahasında oynadığı son beş Süper Lig maçında galibiyet alamayan Denizlispor (2B 3M), daha uzun bir seriyi son olarak küme düştüğü 2009/10 sezonunda yaşadı (10 maç).

*Süper Lig'de beş maçtır kaybeden Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinin en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor.

*Bu sezon Süper Lig'de topladığı puanların en az bölümünü iç sahada kazanan takım Denizlispor (%33; 8/24).

*Bu sezon Süper Lig'de karşılaşmaların ilk yarılarında en az gol atan takım Denizlispor (4). Yeni Malatyaspor ise Fenerbahçe ile birlikte yediği gollerin en büyük bölümünü bu dilimde yiyen iki ekipten biri (%59; 19/32).

*Süper Lig'de kaydettiği son 13 golün 11'ini dış sahada bulan Yeni Malatyaspor'dan (18) daha fazla deplasman golü atan tek takım Sivasspor (20).

*Bu sezon Denizlispor formasıyla iç sahada en fazla gol atan oyuncu olan Oscar Estupinan (4), son karşılaşmada Kayserispor filelerini havalandıramadı. Kolombiyalı oyuncu, bu sezon Süper Lig'de üst üste iki iç saha karşılaşmasını boş geçmedi.

*Yeni Malatyaspor'a karşı sahaya çıktığı son iki maçta rakip fileleri birer kez havalandıran Hugo Rodallega, Süper Lig kariyerinde sadece bir takıma üst üste üç karşılaşmada gol atabildi (Ankaragücü).

*Şu an Yeni Malatyaspor kadrosunda yer alan oyuncular arasında rakip fileleri en fazla havalandıran isim olan Thievy Bifouma (6), son üç golünü deplasmanda kaydetti.

*Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son yedi maçı kaybetmedi (3B) ve son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.