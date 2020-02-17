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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Horoz’da 4 aday

Horoz’da 4 aday

 yenilgisi sonrası 'le yollarını ayıran Denizlispor'da 4 adayı var.

yenilgisi sonrası 'le yollarını ayıran Denizlispor'da 4 adayı var. Yeşil-siyahlılar'ın , , ve gibi isimlerle temas kurmaya hazırlandığı öğrenildi.

  1. 17.2.2020
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