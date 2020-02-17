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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Denizlispor'da sesleri!

Denizlispor'da Tolunay Kafkas sesleri!

Süper Lig'de geçen hafta düşme hattında yer alan Hes Kablo 'a evinde tek golle yenilip teknik direktör 'le yollarını ayıran Yukatel Denizlispor'da adaylar netleşmeye başladı.

Yeni çalıştırıcısını en kısa sürede belirlemek isteyen yönetimin, ilk etapta Genç Milli Takımlar Sorumlusu 'la görüşeceği öğrenildi. Başkan Ali Çetin'in Kafkas'ı takımın başına getirmeyi planladığı ve bu hafta içinde görüşmelerin resmiyet kazanacağı vurgulandı.

Tolunay Kafkas dışında alternatifleri de olan Denizlispor'un , , ve 'ı da listede tuttuğu bildirildi. Teknik adamlık kariyerine 'da başlayan 51 yaşındaki Tolunay Kafkas, 'de , , ve Akhisarspor'u çalıştırdı. Deneyimli teknik adam, 2007-2008 sezonunda Kayserispor'la 'nı kazandı.

  1. 17.02.2020
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