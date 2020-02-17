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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Denizlispor ’ten istediğini alamadı

Denizlispor Mehmet Özdilek’ten istediğini alamadı

Denizlispor, 7. haftada yerine göreve gelen ile de umduğunu bulamadı. 22. hafta ’u konuk eden yeşil-siyahlılar, Özdilek idaresinde 7’inci mağlubiyetin ardından karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti.

'de 7. hafta maçında 5-1'lik skorla alınan ağır mağlubiyetinin ardından Denizlispor'da teknik direktör 'in yerine getirildi. İldiz yönetiminde yeşil-siyahlı ekip çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 8 puan aldı. 8. haftada 'yi konuk eden Horoz, Mehmet Özdilek yönetiminde ilk maçında 2-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekiple ikinci maçına çıkan Özdilek, ilk galibiyetini başkent temsilcisi deplasmanında 2-0'lık skorla aldı. Kendi sahasında sırayla 'a karşı 2-0 ve 'da 'a 1-0 lık mağlubiyetler alan Denizlispor, bu maçların ardından yükselişe geçti. Sahasında Rizespor'u sonrasında da deplasmanda FK'yı yenen horozlar evinde güçlü rakibi karşısında 1-1'lik skorla beraberlik almıştı.

Süper Lig'in 15. haftasında ekibine konuk olan Ege temsilcisi, Özdilek yönetiminde son galibiyetini alarak düşüşe başladı. Özdilek ile düşme potasından çıkmaya çalışan ve geçtiğimiz 'u ağırlayan Denizlispor, 1-0'lık skorla mağlup oldu. Kötü gidişata dur demek isteyen yönetim, ikinci kez teknik direktörlük değişikliğine giderek çıktığı 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 16 puan toplayan Özdilek ile yollarını ayırdı.

  1. 17.02.2020
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