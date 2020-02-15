Denizlispor'da Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da üst üste alınan kötü sonuçların faturası kesildi. Yeşil-siyahlılar, teknik direktör Mehmet Özdilek'le olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sona erdirdi.
Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek dönemi sona erdi. Ligde son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen Denizlispor, bu karşılaşmalardan toplam 3 puan çıkarabildi. Son olarak sahasında ligin dibindeki Kayserispor'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı.
Denizlispor'un yaptığı açıklama şu şekilde;
Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
- 15.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 20:06
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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