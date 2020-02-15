Denizlispor'da Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı

Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek dönemi sona erdi. Ligde son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen Denizlispor, bu karşılaşmalardan toplam 3 puan çıkarabildi. Son olarak sahasında ligin dibindeki Kayserispor'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı.

Denizlispor'un yaptığı açıklama şu şekilde;

Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.