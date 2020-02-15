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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Denizlispor'da 'le yollar ayrıldı

Denizlispor'da Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı

ekiplerinden 'da üst üste alınan kötü sonuçların faturası kesildi. Yeşil-siyahlılar, 'le olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sona erdirdi.

'da dönemi sona erdi. Ligde son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen Denizlispor, bu karşılaşmalardan toplam 3 puan çıkarabildi. Son olarak sahasında ligin dibindeki Kayserispor'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı.

Denizlispor'un yaptığı açıklama şu şekilde;
Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 15.02.2020 20:06
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