Kayseri nefes aldı

Süper Lig'de dün ilginç bir karşılaşma oynandı. Ligde zor günler geçiren iki takımın kapışmasında Denizlispor, son sırada yer alan Kayserispor'u ağırladı. Horozlar, ev sahibi olmanın da etkisiyle daha avantajlı görünse de kazanan ekip oldu: 0-1. Mücadelenin ilk 45 dakikası karşılıklı ataklarla geçerken iki taraf da skoru değiştirecek golü bulamadı. İkinci devre ise daha atak oynayan sarı-kırmızılı takım aradığı golü buldu.



GELECEK HAFTA KONYA SINAVI

Dakikalar 69'u gösterirken Cristian Sapunaru, Kayserispor'u öne geçiren golü attı. Kalan sürede ev sahibi ekip beraberlik için yüklense de aradığı sayıyı bulamadı. Ligin son sırasında yer alan Kayserispor bu sonuçla 8 hafta sonra galibiyetle tanışırken, Denizli'nin zafer hasreti 7 maça çıktı. Kayseri Gelecek hafta Konya'yı konuk edecek. Denizlispor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

TARAFTARLA KUTLADILAR

Kayserisporlu futbolcular maç sonrası kendilerini desteklemek için deplasmana gelen taraftarlarına giderek zaferi onlarla birlikte kutladılar.



ÖZDİLEK DEVRİ BİTTİ

Denizli, yenilgi sonrası teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını açıkladı. "Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. Özdilek'e maç sonu taraftarlar da büyük tepki göstermişti.