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16 Şubat 2020, Pazar
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nefes aldı

Kayseri nefes aldı

Ligin son sırasındaki sarı-kırmızılılar, deplasmanında Sapunaru ile kazandı 8 hafta sonra galip gelirken, Denizli’nin zafer hasreti de 7 maça çıktı.

'de dün ilginç bir karşılaşma oynandı. Ligde zor günler geçiren iki takımın kapışmasında Denizlispor, son sırada yer alan 'u ağırladı. Horozlar, ev sahibi olmanın da etkisiyle daha avantajlı görünse de kazanan ekip oldu: 0-1. Mücadelenin ilk 45 dakikası karşılıklı ataklarla geçerken iki taraf da skoru değiştirecek golü bulamadı. İkinci devre ise daha atak oynayan sarı-kırmızılı takım aradığı golü buldu.

GELECEK HAFTA KONYA SINAVI
Dakikalar 69'u gösterirken Cristian Sapunaru, Kayserispor'u öne geçiren golü attı. Kalan sürede ev sahibi ekip beraberlik için yüklense de aradığı sayıyı bulamadı. Ligin son sırasında yer alan Kayserispor bu sonuçla 8 hafta sonra galibiyetle tanışırken, 'nin zafer hasreti 7 maça çıktı. Gelecek hafta 'yı konuk edecek. Denizlispor ise deplasmanına gidecek.

TARAFTARLA KUTLADILAR
Kayserisporlu futbolcular maç sonrası kendilerini desteklemek için deplasmana gelen taraftarlarına giderek zaferi onlarla birlikte kutladılar.

ÖZDİLEK DEVRİ BİTTİ
Denizli, yenilgi sonrası teknik direktör ile yolların ayrıldığını açıkladı. "Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. Özdilek'e maç sonu taraftarlar da büyük tepki göstermişti.

  1. 16.2.2020
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