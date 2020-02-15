MAÇ SONUCU | Denizlispor 0-1 Kayserispor
Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor ve Kayserispor, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, sarı kırmızılı ekibin 69. dakikada Sapunaru ile bulduğu golle 1-0 sona erdi. Öte yandan Denizli'de taraftarlar, teknik direktör Mehmet Özdilek'i istifaya davet etti.
Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, maçın tek golünü 69. dakikada Mensah'ın asistinde Sapunaru'dan geldi ve sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla beraber Yukatel Denizlispor 24 puanda kalırken, konuk ekip Hes Kablo Kayserispor ise 15 puana yükseldi.
DENİZLİ'DE İSTİFA SESLERİ
Öte yandan mağlubiyetin ardından Mehmet Özdilek aleyhine tezahurat yapan taraftarlar, tecrübeli teknik direktörü istifaya davet ederken "Beşiktaş'ın çocuğu Mehmet Özdilek. Burası Denizli, Beşiktaş değil." dedi.
6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Öte yandan Denizlispor, Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada 3 puan kazanamadı.
- 15.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 16:06
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Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
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Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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