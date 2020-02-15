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15 Şubat 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | Denizlispor 0-1

MAÇ SONUCU | Denizlispor 0-1 Kayserispor

'in 23. haftasında Denizlispor ve , Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, sarı kırmızılı ekibin 69. dakikada Sapunaru ile bulduğu golle 1-0 sona erdi. Öte yandan 'de taraftarlar, teknik direktör 'i istifaya davet etti.

'in 22. haftasında evinde Hes Kablo ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, maçın tek golünü 69. dakikada Mensah'ın asistinde Sapunaru'dan geldi ve sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla beraber Yukatel Denizlispor 24 puanda kalırken, konuk ekip Hes Kablo Kayserispor ise 15 puana yükseldi.

DENİZLİ'DE İSTİFA SESLERİ

Öte yandan mağlubiyetin ardından aleyhine tezahurat yapan taraftarlar, tecrübeli teknik direktörü istifaya davet ederken "Beşiktaş'ın çocuğu Mehmet Özdilek. Burası Denizli, Beşiktaş değil." dedi.

6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Öte yandan Denizlispor, Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada 3 puan kazanamadı.

  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 15.02.2020 16:06
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