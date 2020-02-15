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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Varsa yoksa 3 puan

Varsa yoksa 3 puan

Ligde son galibiyetini 'ta deplasmanında alan ardından 6 maçtır 3 puan sevinci yaşayamayan Denizlispor, bugün kendi evinde karşılaşacağı 'a bilendi.

Ligde son galibiyetini 'ta deplasmanında alan ardından 6 maçtır 3 puan sevinci yaşayamayan Denizlispor, bugün kendi evinde karşılaşacağı 'a bilendi. , "Artık bu futbolu skora da yansıtmamız gerekiyor. Evimizde mutlaka kazanmak istiyoruz" dedi.

  1. 15.2.2020
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