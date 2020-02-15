Varsa yoksa 3 puan

Ligde son galibiyetini 16 Aralık'ta Trabzonspor deplasmanında alan ardından 6 maçtır 3 puan sevinci yaşayamayan Denizlispor, bugün kendi evinde karşılaşacağı Kayserispor'a bilendi. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Artık bu futbolu skora da yansıtmamız gerekiyor. Evimizde mutlaka kazanmak istiyoruz" dedi.