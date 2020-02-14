Denizlispor ve Kayserispor 20. kez karşılaşacak

Süper Lig'in 22.haftasında Denizli'de Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor 3 puan mücadelesi verecek. Saat 14.00'de oynanacak müsabakada galibiyet kovalayacak iki ekip, Süper Lig tarihinde 20.kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 19 maçta Denizlispor 7 kez Kayserispor ise 6 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti. Yeşil Siyahlı ekip, bu maçlarda 21 gol atarken Kayserispor ise 23 gol attı. Denizli'de oynanan 9 maçta 6 kez Denizlispor 1 kez Kayserispor kazandı. 2 maç da berabere bitti. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabaka ise karşılıklı atılan goller ile 1-1 neticelenmişti.

2 takım arasında oynanan Süper Lig maçları ve sonuçları şöyle:

2019/2020 Kayserispor-Denizlispor 1-1

2009/2010 Denizlispor-Kayserispor 1-0

2009/2010 Kayserispor-Denizlispor 3-0

2008/2009 Kayserispor-Denizlispor 2-0

2008/2009 Denizlispor-Kayserispor 1-0

2007/2008 Kayserispor-Denizlispor 1-1

2007/2008 Denizlispor-Kayserispor 2-0

2006/2007 Denizlispor-Kayserispor 2-1

2006/2007 Kayserispor-Denizlispor 1-0

2005/2006 Kayserispor-Denizlispor 2-2

2005/2006 Denizlispor-Kayserispor 1-3

2004/2005 Kayserispor-Denizlispor 1-0

2004/2005 Denizlispor-Kayserispor 2-1

1995/1996 Kayserispor-Denizlispor 0-0

1995/1996 Denizlispor-Kayserispor 2-2

1994/1995 Denizlispor-Kayserispor 3-0

1994/1995 Kayserispor-Denizlispor 5-1

1985/1986 Kayserispor-Denizlispor 0-2

1985/1986 Denizlispor-Kayserispor 0-0