Denizlispor Kayserispor maçına hazır!

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri ve taktik çalışması yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren idman, dar alanda top kapma çalışmasıyla sona erdi. Tedavilerine devam edilen Zakarya Bergdich, Tiago Lopes ve Ogenyi Onazi, fizyoterapist eşliğinde çalıştı.