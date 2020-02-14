Denizlispor Kayserispor maçına hazır!
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki takım antrenmanda ilk olarak ısınma haraketleri ve taktik çalışması yaptı daha sonra ise antrenman dar alanda top kapma çalışmasıyla idman sona erdi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri ve taktik çalışması yaptı.
Yaklaşık 1 saat süren idman, dar alanda top kapma çalışmasıyla sona erdi. Tedavilerine devam edilen Zakarya Bergdich, Tiago Lopes ve Ogenyi Onazi, fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
- 14.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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