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14 Şubat 2020, Cuma
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Denizlispor maçına hazır!

Denizlispor Kayserispor maçına hazır!

Yukatel Denizlispor, 'in 22. haftasında yarın sahasında Hes Kablo ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. yönetimindeki takım antrenmanda ilk olarak ısınma haraketleri ve taktik çalışması yaptı daha sonra ise antrenman dar alanda top kapma çalışmasıyla idman sona erdi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetiminde Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri ve taktik çalışması yaptı.

Yaklaşık 1 saat süren idman, dar alanda top kapma çalışmasıyla sona erdi. Tedavilerine devam edilen Zakarya Bergdich, Tiago Lopes ve Ogenyi Onazi, fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

  1. 14.02.2020
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