Denizlispor antrenmanında 3 eksik!

Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapma, pas çalışması ile devam ederek taktik çalışma ile sona erdi. Yeşil-siyahlı ekipte tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti. Darbeye bağlı ağrıları bulunan Radoslaw Murawski tedbir amaçlı takımdan ayrı düz koşu yaptı.