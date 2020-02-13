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13 Şubat 2020, Perşembe
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Denizlispor antrenmanında 3 eksik!

Denizlispor antrenmanında 3 eksik!

Denizlispor, ’in 22. haftasında evinde oynayacağı maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Denizlispor, Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapma, pas çalışması ile devam ederek taktik çalışma ile sona erdi. Yeşil-siyahlı ekipte tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti. Darbeye bağlı ağrıları bulunan Radoslaw Murawski tedbir amaçlı takımdan ayrı düz koşu yaptı.

  1. 13.02.2020
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