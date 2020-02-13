Denizlispor antrenmanında 3 eksik!
Denizlispor, Süper Lig’in 22. haftasında evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapma, pas çalışması ile devam ederek taktik çalışma ile sona erdi. Yeşil-siyahlı ekipte tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti. Darbeye bağlı ağrıları bulunan Radoslaw Murawski tedbir amaçlı takımdan ayrı düz koşu yaptı.
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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