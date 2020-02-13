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13 Şubat 2020, Perşembe
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Galibiyet hasretine son vereceğiz

Galibiyet hasretine son vereceğiz

Ligde toplamda 6, evinde 4 maçtır kazanamayan Denizlispor, maçına kilitlendi.

Ligde toplamda 6, evinde 4 maçtır kazanamayan Denizlispor, maçına kilitlendi. ve takımın maestrosu , galibiyet sözü verdi. İkili, "3 puan alacağız. Hem taraftar, hem camia, hem de futbolcular olarak bu hasrete son vereceğiz" ifadelerini kullandı.
  1. 13.2.2020
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