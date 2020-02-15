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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Denizlispor'da taraftarlar isyan etti! İstifa...

Denizlispor'da taraftarlar isyan etti! İstifa...

Süper Lig'in 23. haftasında oynanılan Denizlispor - Kayserispor karşılaşmasında flaş bir olay yaşandı. Yeşil beyazlı kulübün taraftarları, Teknik Direktör 'i istifaya davet etti.

Denizlispor ve Kayserispor arasında oynanılan karşılaşmada yeşil-siyahlı tribünlerden istifa sesleri yükseldi.

aleyhine tezahurat yapan taraftarlar, tecrübeli teknik direktörü istifaya davet ederken "Burası Denizli, Beşiktaş değil." dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU ÖZDİLEK"

Öte yandan taraftarlar, "Beşiktaş'ın çocuğu Mehmet Özdilek" şeklinde tezahürat yaparak tezahuratlarına devam etti.

6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Öte yandan Denizlispor, Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada 3 puan kazanamadı.

  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 15.02.2020 15:50
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