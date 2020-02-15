Denizlispor'da taraftarlar isyan etti! İstifa...
Süper Lig'in 23. haftasında oynanılan Denizlispor - Kayserispor karşılaşmasında flaş bir olay yaşandı. Yeşil beyazlı kulübün taraftarları, Teknik Direktör Mehmet Özdilek'i istifaya davet etti.
Denizlispor ve Kayserispor arasında oynanılan karşılaşmada yeşil-siyahlı tribünlerden istifa sesleri yükseldi.
Mehmet Özdilek aleyhine tezahurat yapan taraftarlar, tecrübeli teknik direktörü istifaya davet ederken "Burası Denizli, Beşiktaş değil." dedi.
"BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU ÖZDİLEK"
Öte yandan taraftarlar, "Beşiktaş'ın çocuğu Mehmet Özdilek" şeklinde tezahürat yaparak tezahuratlarına devam etti.
6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Öte yandan Denizlispor, Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada 3 puan kazanamadı.
- 15.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 15:50
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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