Denizlispor'da Kerem Can kadro dışı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un sol beki Kerem Can Akyüz, geçtiğimiz sezondan kalan alacaklarını gerekçe gösterip TFF'ye başvurmasının ardından kadro dışı bırakıldı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir maçı öncesinde kulüp bulmak için yönetimden izin isteyip kentten ayrıldı.
Denizlispor'un 2016-2017 futbol sezonunda Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Can Akyüz, forma giydiği 90 maçta 2 gol atıp, 4 de asist yaptı. Deneyimli oyuncu bu sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giyebildi.
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Girdi ve kart gördü
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ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Denizlispor'da Kerem Can kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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