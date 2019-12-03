Denizlispor'da Kerem Can kadro dışı

Denizlispor'un 2016-2017 futbol sezonunda Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Can Akyüz, forma giydiği 90 maçta 2 gol atıp, 4 de asist yaptı. Deneyimli oyuncu bu sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giyebildi.