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03 Aralık 2019, Salı
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Denizlispor'da Kerem Can

Denizlispor'da Kerem Can kadro dışı

ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un sol beki , geçtiğimiz sezondan kalan alacaklarını gerekçe gösterip 'ye başvurmasının ardından bırakıldı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, maçı öncesinde kulüp bulmak için yönetimden izin isteyip kentten ayrıldı.

Denizlispor'un 2016-2017 futbol sezonunda Aytemiz 'dan kadrosuna kattığı , forma giydiği 90 maçta 2 gol atıp, 4 de asist yaptı. Deneyimli oyuncu bu sezon ise 'nda 2 maçta forma giyebildi.

  1. 03.12.2019
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