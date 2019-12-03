Hedefe ulaşacağız
Rize ve G.Antep galibiyetleriyle çıkışa geçen Denizli, evindeki Başakşehir maçına kilitlendi. Başkan Ali Çetin, ilk 5 hedefine ulaşacaklarını vurguladı.
Denizlispor, Mehmet Özdilek'le çıkışını sürdürüyor. Sezona Yücel İldiz ile başlayan ve 7 haftada 8 puan toplayan yeşil-siyahlılar, Şifo Mehmet'in kulübede yer aldığı ilk karşılaşmada sahasında F.Bahçe'ye 2-1 yenilirken, 6 maçtan, 3 galibiyet çıkartarak 9 puan aldı. G.Antep'te 2-1 kazanan Ege ekibi, puanını 17'ye yükseltti ve son iki haftayı 6 puanla kapatmanın sevincini yaşadı. Horoz, şimdi de gözünü sahasında karşılaşacağı formunun zirvesindeki Başakşehir'e çevirdi.
İYİLER HER ZAMAN KAZANIR
Başkan Ali Çetin de G.Antep'te aldıkları 3 puanın altın değerinde olduğunu vurgulayıp, ilk 5 hedeflerini yineledi. Başkan Çetin, "İyiler her zaman kazanır. Kalbimiz güzelse, hikayemiz de mutlu biter. Taraftarımıza, hocamıza, takımımıza sonsuz teşekkürler. Bu galibiyet şehrimize armağan olsun. Biz biliyoruz ki hedefimize ulaşacağız. Şimdi de emin adımlarla bu hedefe yürüme zamanıdır" diye iddialı konuştu.
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