Hastaneye kaldırılan Zeki Yavru ile ilgili Denizlispor’dan açıklama
Rizespor karşılaşmasında rakibi ile girdiği mücadele sakatlanan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan Denizlisporlu Zeki Yavru’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ikinci yarısında ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde rakibi ile çarpışan ve yerden kalkamayan Zeki Yavru, saha içinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa hastaneye götürülmüştü. Yavru'nun sağlık durumu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada ise, "Rizespor maçında müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Zeki Yavru hastaneden taburcu oldu. Yapılan tetkikler sonucunda ciddi bir rahatsızlığı olmadığı tespit edilen futbolcumuz birkaç gün evinde dinlenecek sonrasında takımımızla çalışmalara başlayacak" ifadelerine yer verildi.
- 25.11.2019
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Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
Hastaneye kaldırılan Zeki Yavru ile ilgili Denizlispor’dan açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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