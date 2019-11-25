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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Hastaneye kaldırılan ile ilgili Denizlispor’dan açıklama

Hastaneye kaldırılan Zeki Yavru ile ilgili Denizlispor’dan açıklama

Rizespor karşılaşmasında rakibi ile girdiği mücadele sakatlanan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan Denizlisporlu ’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'in 12. haftasında Denizlispor, sahasında 'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ikinci yarısında ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde rakibi ile çarpışan ve yerden kalkamayan , saha içinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa hastaneye götürülmüştü. Yavru'nun sağlık durumu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada ise, "Rizespor maçında müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Zeki Yavru hastaneden taburcu oldu. Yapılan tetkikler sonucunda ciddi bir rahatsızlığı olmadığı tespit edilen futbolcumuz birkaç gün evinde dinlenecek sonrasında takımımızla çalışmalara başlayacak" ifadelerine yer verildi.

  1. 25.11.2019
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