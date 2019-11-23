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23 Kasım 2019, Cumartesi
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hastaneye kaldırıldı

Zeki Yavru hastaneye kaldırıldı

’in 12. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Rizespor'u 2-0’lık skorla mağlup etti. Hava topu mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Denizlisporlu , ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ligin 12. haftasında Denizlispor, sahasında 'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ikinci yarısında ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde rakibi ile çarpışan ve yerden kalkamayan , saha içinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa hastaneye götürüldü.
Zeki Yavru'nun sağlık durumu ile ilgili kulüpten henüz bir açıklama yapılmadı.
  1. 23.11.2019
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