Zeki Yavru hastaneye kaldırıldı
Süper Lig’in 12. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Rizespor'u 2-0’lık skorla mağlup etti. Hava topu mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Denizlisporlu Zeki Yavru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Zeki Yavru'nun sağlık durumu ile ilgili kulüpten henüz bir açıklama yapılmadı.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Zeki Yavru hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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