Haberler Corona Virüsü 27 MAYIS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı

27 MAYIS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı

Son dakika corona virüsü (koronavirüs) haberi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Günbegün vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 27 Mayıs 2022 Cuma gününe ait rakamları duyurdu. Peki, corona virüsü vaka sayısı bugün kaç? İşte Bakan Koca'nın o açıklaması...

Corona Virüsü Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 19:58 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 20:00
27 MAYIS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 27 Mayıs 2022 Cuma günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

Bakan Koca 27 Mayıs 2022 Cuma günü 940 vakaya rastlandığını açıkladı. Koca ayrıca 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.


CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Hem dünyada hem de ülkemizde hayatı tehdit eden ve küresel bir salgın haline dönüşen corona virüsüyle ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor. Peki corona virüsü nedir? İşte, corona virüsünün tanımı; Corona virüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?
Genellikle yaşlıların risk grubunda yer aldığı corona virüsü hastalığı, kişiden kişiye bulaşabilerek ve farklı semptomlar halinde kendisini belli ediyor. İşte, 'corona virüsü belirtileri nelerdir? sorusunun yanıtı;

COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir.

Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
'Corona virüsü nasıl bulaşır?' sorusu ülkemizde de corona virüsüne karşı araştırılan en fazla konuların başında geliyor. Sağlık Bakanlığı ve yetkililer, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı yaparken, hastalığın genellikle solunum, öksürme, dokunma gibi eylemlerle bulaştığının da altını çiziyor. İşte, corona virüsünün bulaşma şekilleri şöyle anlatılabilir.

COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19'a yakalanmaları mümkündür. Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı resmen açıkladı! Uğurcan Çakır ve Anthony Nwakaeme kalacak mı? Sezonun şifrelerini paylaştı...
Ayşe Şeyma’ya Esra Erol’da büyük sürpriz! Seyirci tek yürek oldu genç kız gözyaşlarına boğuldu
Jorge Jesus Fenerbahçe'de!
Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bakan Koca açıkladı! İşte güncel rakamlar
Bakan Koca açıkladı! İşte güncel rakamlar
LGS GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2022
SALAMURA YAPRAK NASIL YAPILIR?
Zilkade ayında yapılacak ibadetler ve edilecek dualar
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Trabzonspor'un eski yıldızı... Beşiktaş bombayı patlatıyor! Trabzonspor'un eski yıldızı... 19:42
Abdullah Avcı açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE Abdullah Avcı açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE 18:42
Podolski G.Saray'ı ziyaret etti! "Gelecek sene daha iyi olacak" Podolski G.Saray'ı ziyaret etti! "Gelecek sene daha iyi olacak" 18:07
Jorge Jesus Fenerbahçe'de! Jorge Jesus Fenerbahçe'de! 18:00
Ahmet İlhan yuvada kaldı! Ahmet İlhan yuvada kaldı! 17:57
Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer... Portekiz'den Fenerbahçe ve Andre Franco için yeni gelişme! Transfer... 17:03
Daha Eski
Fırtına'da transfer harekatı başladı! Fırtına'da transfer harekatı başladı! 16:31
Yıldız futbolcu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! Yıldız futbolcu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! 16:28
Fırtına yeni sol bekini buldu! Sürpriz isim Fırtına yeni sol bekini buldu! Sürpriz isim 15:55
Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta? Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta? 15:50
Canlı yayında transferi açıkladı! Ozan Tufan Emre Mor takası... Canlı yayında transferi açıkladı! Ozan Tufan Emre Mor takası... 15:29
Anadolu Efes-Galatasaray Nef saat kaçta? Anadolu Efes-Galatasaray Nef saat kaçta? 15:25