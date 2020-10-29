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Teknik Direktörü : Hedefimiz biraz daha yükseldi

Teknik Direktörü , 'in 7. haftasında oynayacakları maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik adam, "Hedefimiz biraz daha yükseldi. Kayserispor maçından 3 puan alırsak bu bizi daha yukarılara taşıyacaktır" dedi.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 15:59
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: Hedefimiz biraz daha yükseldi

, evinde karşı karşıya geleceği hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan , takım olarak iyi bir performans gösterdiklerini, evlerinde 3 puan alıp bu seriye devam etmek istediklerini dile getirdi.

Tomas, "Moralimiz yerinde. Şimdi hedef biraz daha yükseldi. Gözümüz yukarıda, alt tarafa bakmadan devam edeceğiz. Kayserispor maçında 3 puan alabilirsek bu bizi daha da yukarılara taşıyacak. Bu bizim için çok önemli. Son iki maçta 6 puan aldık. 4 maçtır da kaybetmiyoruz. Seriyi bozmamak ve buna devam etmek istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz, iyi çalışıyoruz. İnşallah Kayserispor maçında 3 puan alacağız. Bu maçın ardından 3 hafta müsabaka oynamayacağız. Bu arada bir kamp yapabiliriz. O arada daha iyi hazırlanacağız" diye konuştu.

Cumhuriyetin 97. yılını kutlayan teknik , "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet bayramınızı kutluyorum" dedi.

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