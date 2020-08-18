Tomas: 6 transfer yapacağız - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Çaykur Rizespor Tomas: 6 transfer yapacağız

Tomas: 6 yapacağız

Tomas: 6 transfer yapacağız

Rizespor'un yeni , takımdaki eksik bölgeleri tespit ettiklerini ve hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Rizespor'un yeni , takımdaki eksik bölgeleri tespit ettiklerini ve hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Hırvat çalıştırıcı, "Takımda zaten stoper Fernandes gitti, stoper eksiğimiz var. Bir ya da 2 orta saha alacağız. Kenar ve hücum için de 2 ya da 3 takviye istiyoruz" diye konuştu.
  1. 18.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tomas: 6 transfer yapacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA