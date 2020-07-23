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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Rizespor’da Orgill iddiası

Rizespor’da Orgill iddiası

, ligde kalırsa Ankaragücü'nün Jamaikalı golcüsü 'i düşünüyor. Atmaca'nın, başkent ekibinin düşmesiyle takımdan ayrılacak olan ve kontratı biten 30 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

, ligde kalırsa Ankaragücü'nün Jamaikalı golcüsü 'i düşünüyor. Atmaca'nın, başkent ekibinin düşmesiyle takımdan ayrılacak olan ve kontratı biten 30 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Ligde kalınması halinde Orgill'in menajeriyle temasa geçileceği bildirildi. Orgill, bu sezon 5 gol, 2 asistle oynadı.
  1. 23.7.2020
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