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02 Nisan 2020, Perşembe
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Çaykur Rize’den 1.5 milyon TL

Çaykur Rize’den 1.5 milyon TL

Yeşil-mavili kulüp, önderliğinde başlatılan ‘#BizbizeYeterizTürkiyem’ sloganlı kampanyaya 1.5 milyon TL’lik destek verecek.

önderliğinde başlatılan ""na spor kulüplerinin desteği artarak devam ediyor. Kampanyanın ilk gününde pek çok kulübü kampanyaya desteklerini açıklamıştı. Dün Çaykur Rizespor Kulübü'nden flaş bir açıklama geldi. Yeşil-mavili kulüp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na desteğini 1 milyon 500 bin liraya çıkardığını açıkladı. Karadeniz Kulübü'nden yapılan açıklamada daha önce açıklanan 195 bin 300 lira'lık rakamın 1.5 milyon TL'ye çıkartıldığı ifade edildi.

BAŞKAN 500 BİN TL VERMİŞTİ
Kulüpten yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın '#Bizbize- YeterizTürkiyem' sloganıyla öncüsü olduğu yardım kampanyasına kuruluş tarihimizi sembolize ederek başlattığımız desteğimizi, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla 1 milyon 500 bin liraya çıkarıyoruz." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, kulüp başkanı Hasan Kartal'ın da 500 bin lira ile katkı sağladığı anımsatıldı. Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na , kuruluş yılını temsilen 1 milyon 923 bin TL destek vermişti. Kulübü, kuruluş yılını temsilen 2 milyon 14 bin TL, 1 milyon TL, 196 bin 600 TL, 500 bin TL ve 5 milyon TL destek vereceğini açıklamıştı.
  1. 2.4.2020
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