Çaykur Rize’den 1.5 milyon TL
Yeşil-mavili kulüp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan ‘#BizbizeYeterizTürkiyem’ sloganlı kampanyaya 1.5 milyon TL’lik destek verecek.
BAŞKAN 500 BİN TL VERMİŞTİ
Kulüpten yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın '#Bizbize- YeterizTürkiyem' sloganıyla öncüsü olduğu yardım kampanyasına kuruluş tarihimizi sembolize ederek başlattığımız desteğimizi, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla 1 milyon 500 bin liraya çıkarıyoruz." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, kulüp başkanı Hasan Kartal'ın da 500 bin lira ile katkı sağladığı anımsatıldı. Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na TFF, kuruluş yılını temsilen 1 milyon 923 bin TL destek vermişti. Başakşehir Kulübü, kuruluş yılını temsilen 2 milyon 14 bin TL, Göztepe 1 milyon TL, Kayserispor 196 bin 600 TL, Galatasaray 500 bin TL ve Fenerbahçe 5 milyon TL destek vereceğini açıklamıştı.
- 2.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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