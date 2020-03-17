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17 Mart 2020, Salı
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Rizespor’da 3 puan alarmı

Rizespor’da 3 puan alarmı

A.Gücü’ne de yenilip, galibiyet hasreti 7 maça çıkan ve yeni hocası ’la 3 puan sevinci yaşayamayan , ’ye bilendi.

A.Gücü'ne de yenilip, galibiyet hasreti 7 maça çıkan ve yeni hocası 'la 3 puan sevinci yaşayamayan , 'ye bilendi. Düşme potasındaki Atmaca, 'de hem kümede kalma şansını artırmak, hem 3 puan hasretini bitirmek için galibiyet arayacak.
  1. 17.3.2020
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