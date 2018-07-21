UJKANi RiZE’DE – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    UJKANi ’DE

    UJKANi RiZE’DE

    B’de Cremonese’den 30 yaşındaki yıldız eldivenle 3 yıllık imza atıldı. 11 yıldır Çizme’deki Ujkani, daha önce Arnavutluk’un kalesindeydi

    , transfere hız verdi. Yeşil-mavililer, Kosova Milli Takım kalecisi 'yi kadrosuna kattı. B'de Cremonese'de ayrılan 30 yaşındaki eldivenle 3 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon 39 karşılaşmada forma giyen 1.88 boyundaki tecrübeli yıldız, 8 kez Kosova, öncesinde de 20 defa Arnavutluk 'nda boy gösterdi. 11 yıldır Çizme'de bulunan Samir Ujkani, daha önce Palermo, Chievo Verona ve Genoa gibi takımların da formasını giydi.

    SENEGALLİ YILDIZ DA YOLDA
    Atmaca'nın, Samir Ujkani'nin dışında son olarak 'te (1. Lig) 'ta oynayan Senegalli sol bek Armand Traore'yle de anlaştığı öğrenildi. İnstagram hesabından 'da olduğunu bildiren bir paylaşım yapan 28 yaşındaki yıldız, geçen sezon Nottingham Forest'ta 19 maçta oynadı, 2 asist yaptı. Sonra Cardiff'e kiralandı, burada da 4 karşılaşmda 1 gol, 1 asist yaptı. 7 yıldır Ada'da ter döken Traore, daha önce , Juventus ve QPR formaları da giydi.

    RİZE-TRABZON DOSTLUĞU PEKİŞTİ
    İki sezon önce 'e veda ederken, Trabzon'la gerginlik yaşayan Rizespor, Fırtına'yla Slovenya'da aynı yerde kamp yapıyor. yöneticisi Yılmaz Zehiroğlu, Trabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın kamplarına ziyarette bulunduğunu belirterek, "Ünal Hoca 'ye mal olmuş, Türkiye'nin güzide bir takımının hocası. Akşam bizi ziyarete geldi, çay içtik sohbet ettik. Nihayetinde iki komşu ilin takımlarıyız" diye konuştu.

    1. 21.7.2018
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