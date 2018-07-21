Çaykur Rizespor, transfere hız verdi. Yeşil-mavililer, Kosova Milli Takım kalecisi Samir Ujkani'yi kadrosuna kattı. İtalya Serie B'de Cremonese'de ayrılan 30 yaşındaki eldivenle 3 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon 39 karşılaşmada forma giyen 1.88 boyundaki tecrübeli yıldız, 8 kez Kosova, öncesinde de 20 defa Arnavutluk Milli Takımı'nda boy gösterdi. 11 yıldır Çizme'de bulunan Samir Ujkani, daha önce Palermo, Chievo Verona ve Genoa gibi takımların da formasını giydi.



SENEGALLİ YILDIZ DA YOLDA

Atmaca'nın, Samir Ujkani'nin dışında son olarak İngiltere Championship'te (1. Lig) Nottingham Forest'ta oynayan Senegalli sol bek Armand Traore'yle de anlaştığı öğrenildi. İnstagram hesabından İstanbul'da olduğunu bildiren bir paylaşım yapan 28 yaşındaki yıldız, geçen sezon Nottingham Forest'ta 19 maçta oynadı, 2 asist yaptı. Sonra Cardiff'e kiralandı, burada da 4 karşılaşmda 1 gol, 1 asist yaptı. 7 yıldır Ada'da ter döken Traore, daha önce Arsenal, Juventus ve QPR formaları da giydi.



RİZE-TRABZON DOSTLUĞU PEKİŞTİ

İki sezon önce Süper Lig'e veda ederken, Trabzon'la gerginlik yaşayan Rizespor, Fırtına'yla Slovenya'da aynı yerde kamp yapıyor. Rize yöneticisi Yılmaz Zehiroğlu, Trabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın kamplarına ziyarette bulunduğunu belirterek, "Ünal Hoca Türkiye'ye mal olmuş, Türkiye'nin güzide bir takımının hocası. Akşam bizi ziyarete geldi, çay içtik sohbet ettik. Nihayetinde iki komşu ilin takımlarıyız" diye konuştu.