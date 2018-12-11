Samet Aybaba'dan Göztepe maçı açıklaması
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Antalyaspor maçında beklemedikleri mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, "Bundan önceki haftalarda gösterdiğimiz performansı yenilersek Göztepe maçından puanla döneriz" dedi.
Bursaspor'un teknik patronu Samet Aybaba, Göztepe maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Deneyimli teknik adam, "Vakıfköy Tesislerimizin imkanları gelişti. Bursaspor'un temeli burası. Futbolcularımız buradan gelişir. Umarım ilerleyen yıllarda da böyle devam eder" açıklamasını yaptı.
"ANTALYASPOR MAÇINA BEKLEMEDİĞİMİZ MAĞLUBİYET ALDIK"
Antalyaspor maçında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını vurgulayan Aybaba, "Futbol bu. Bireysel hatalar da olabiliyor. Düşünce olarak yapamadığımız bazı eksiklikler var. Şimdi iyi çalışıp Antalyaspor maçında kaybettiğimiz üç puanı telafi etmek istiyoruz. Sakatlarımız var. Onlardan bahsetmiyoruz. Mevcut oyuncularımız var, hepsi değerli. Zamanı gelince hepsi oynayacak. Bundan önceki haftalarda gösterdiğimiz performansı yenilersek Göztepe maçından puanla döneriz" diye konuştu.
- 11.12.2018 16:01
- Güncelleme: 11.12.2018 16:33
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Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
savaş Burak, fernandes ve ozan alınmasın.Brahimi alınırsa iyi olur.sağbek solbek ve 2 ortasaha adamı lazım.birde forvet alınırsa on nuara olur.
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Babel: Oynamak istiyorum
Toplam 4
Yorum
BJK'li oldu pasam baska istegin ? Zaten son zamanlarda oynadigin oyunuda gördük.. Iyiki 2 ay önce Fener'e bir gol attin !
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Rezil olduk
Toplam 4
Yorum
mustafa otobüsle gitmek zorunuza gittiyse adam gibi oynayın beyler sizin bir ayda aldığınız parayı bir işçi ömür boyu kazanamıyor. adam olun .
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