Samet Aybaba'dan Göztepe maçı açıklaması
11 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan maçı açıklaması

Samet Aybaba'dan Göztepe maçı açıklaması

Teknik Direktörü , maçında beklemedikleri mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, "Bundan önceki haftalarda gösterdiğimiz performansı yenilersek maçından puanla döneriz" dedi.

'un teknik patronu , maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Deneyimli teknik adam, "Vakıfköy Tesislerimizin imkanları gelişti. Bursaspor'un temeli burası. Futbolcularımız buradan gelişir. Umarım ilerleyen yıllarda da böyle devam eder" açıklamasını yaptı.

"ANTALYASPOR MAÇINA BEKLEMEDİĞİMİZ MAĞLUBİYET ALDIK"

maçında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını vurgulayan Aybaba, " bu. Bireysel hatalar da olabiliyor. Düşünce olarak yapamadığımız bazı eksiklikler var. Şimdi iyi çalışıp Antalyaspor maçında kaybettiğimiz üç puanı telafi etmek istiyoruz. Sakatlarımız var. Onlardan bahsetmiyoruz. Mevcut oyuncularımız var, hepsi değerli. Zamanı gelince hepsi oynayacak. Bundan önceki haftalarda gösterdiğimiz performansı yenilersek Göztepe maçından puanla döneriz" diye konuştu.

  1. 11.12.2018 16:01
  2. Güncelleme: 11.12.2018 16:33
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Samet Aybaba'dan Göztepe maçı açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN