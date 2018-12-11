Süper Lig'de günün özeti! (10.12.18)
11 Aralık 2018, Salı
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'de günün özeti! (11.12.18)

<a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de günün özeti! (11.12.18)

takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

BURSA İLK 7'YE DİŞ GEÇİREMEDİ
Antalya'ya evinde 2-0 mağlup olan , topladığı 19 puanın 14'ünü ligin son 10 basamağındaki takımlar karşısında elde etti. Kendisi dışında ligin son 10 basamağında yer alan ekiplerden 8'iyle karşılaşan , yalnızca F.Bahçe'ye yenildi. Timsah, 7 haftalık sürenin ardından gol sevinci de yaşayamadı.

ALİHAN KUBALAS'A İHTAR CEZASI
, 22 Kasım'da Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın çeşitli maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle 'ya sevk edilen futbolculardan Ankaragücü forması giyen Alihan Kubalas'a ihtar cezası verdi. Bursaspor'un genç kalecisi Okan Kocuk hakkında ise herhangi bir ceza tayinine yer olmadığı kararı alındı.

'BU YIL ÇOK ZOR VE FARKLI BİR LİG'
'tan puan alan Alanya'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, maçı öncesi 'in zorluğuna değindi. Başkan Çavuşoğlu, "Akhisar-F.Bahçe maçında gördük. Bu yıl çok zor ve farklı bir ligdeyiz. Rizespor yukarı çıkmaya çalışacak. Bizim için de zor maç" dedi.

'RİZESPOR ATTIĞI İÇİN GOL SAYILMADI'
Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçında attıkları golün sayılmamasıyla ilgili olarak hakemlere sert tepki gösterdi. Başkan Kartal, "Bir pozisyon vardı; gol müydü, değil miydi? attığı için gol sayılmadı. Büyükler atsaydı goldü. VAR'ın çerçevesinin iyi belirlenmesi gerekiyor. VAR henüz tam oturmadı. Bu sezon oturur, sonraki sezon faydalı olur" değerlendirmesinde bulundu.

SPOR TOTO İDDAA İHALESİNİ İPTAL ETTİ
Teşkilat Başkanlığı, İddaa ihalesini, yalnız bir firmanın teklif vermesi üzerine, "Rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle iptal etti. Yapılan açıklamada, "25 Ekim 2018'de Resmi Gazete'de ve Kamu İhale Bülteni'nde ilan edilen ihaleye yalnız bir isteklinin teklif vermesi nedeniyle rekabetin sağlanamadığı değerlendirildiğinden iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
  1. 11.12.2018
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