Süper Lig'de günün özeti! (11.12.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Antalya'ya evinde 2-0 mağlup olan Bursaspor, topladığı 19 puanın 14'ünü ligin son 10 basamağındaki takımlar karşısında elde etti. Kendisi dışında ligin son 10 basamağında yer alan ekiplerden 8'iyle karşılaşan Bursaspor, yalnızca F.Bahçe'ye yenildi. Timsah, 7 haftalık sürenin ardından gol sevinci de yaşayamadı.
ALİHAN KUBALAS'A İHTAR CEZASI
PFDK, 22 Kasım'da Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın çeşitli maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle PFDK'ya sevk edilen futbolculardan Ankaragücü forması giyen Alihan Kubalas'a ihtar cezası verdi. Bursaspor'un genç kalecisi Okan Kocuk hakkında ise herhangi bir ceza tayinine yer olmadığı kararı alındı.
'BU YIL ÇOK ZOR VE FARKLI BİR LİG'
Beşiktaş'tan puan alan Alanya'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Rize maçı öncesi Süper Lig'in zorluğuna değindi. Başkan Çavuşoğlu, "Akhisar-F.Bahçe maçında gördük. Bu yıl çok zor ve farklı bir ligdeyiz. Rizespor yukarı çıkmaya çalışacak. Bizim için de zor maç" dedi.
'RİZESPOR ATTIĞI İÇİN GOL SAYILMADI'
Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçında attıkları golün sayılmamasıyla ilgili olarak hakemlere sert tepki gösterdi. Başkan Kartal, "Bir pozisyon vardı; gol müydü, değil miydi? Rize attığı için gol sayılmadı. Büyükler atsaydı goldü. VAR'ın çerçevesinin iyi belirlenmesi gerekiyor. VAR henüz tam oturmadı. Bu sezon oturur, sonraki sezon faydalı olur" değerlendirmesinde bulundu.
SPOR TOTO İDDAA İHALESİNİ İPTAL ETTİ
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, İddaa ihalesini, yalnız bir firmanın teklif vermesi üzerine, "Rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle iptal etti. Yapılan açıklamada, "25 Ekim 2018'de Resmi Gazete'de ve Kamu İhale Bülteni'nde ilan edilen ihaleye yalnız bir isteklinin teklif vermesi nedeniyle rekabetin sağlanamadığı değerlendirildiğinden iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
- 11.12.2018
-
Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
-
Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
-
Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
Süper Lig'de günün özeti! (11.12.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.