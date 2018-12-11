Teknik direktör Ünal Karaman, Süper Lig'in 12'nci haftasında Yeni Malatyaspor karşısında alınan ağır yenilginin ardından kalede Uğurcan Çakır'a, stoperde ise genç oyuncu Hüseyin Türkmen'e görev verirken, bordo-mavililer yapılan bu değişimin ardından çıktığı 3 maçta kalesinde tek gol gördü. Trabzonspor, bu periyotta Fenerbahçe'yi 2-1, Kayserispor'u 2-0 ve Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

EN GOLCÜ 2. TAKIM

Fırtına gol yollarında da ligin en iyi takımları arasında yer aldı. Ligde çıktığı 15 maçta rakip fileleri 26 kez havalandıran bordo- mavililer, Kasımpaşa'nın ardından ligin en çok gol kaydeden ikinci takım konumunda bulunuyor. Trabzonspor, ayrıca +7 averajla attığı ve yediği gol bakımından da artıda olan 7 takım arasında.



PAS MAKİNESİ

Ligde 6. sıraya yükselen Trabzonspor, pas isabet oranındaki başarısı ile dikkat çekiyor. Maç başına 476 isabetli pas yapan bordomavililer, bu konuda ligdeki en iyi ikinci takım olmayı başardı. Karadeniz ekibini 470 ile Beşiktaş, 469 ile Galatasaray takip ederken, bu alanda ise liderliği ligin zirvesinde yer alan Başakşehir (554) aldı.



EN İYİ 2. PERFORMANS

Bu sezon ligde ilk kez üst üste 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve çıkışa geçen Trabzonspor, 15'inci haftalar itibariyle de son 8 yılın en iyi ikinci performansını sergiledi. 2010-11'in ilk 15 haftalık bölümünde 36 puan toplayarak bu periyottaki en etkili performansını elde eden bordo-mavililer, bu sezon topladığı 25 puanla 2017-18 sezonuyla birlikte son 8 sezonun en iyi ikinci istatistiklerine ulaştı.



3 MAÇTA DUVAR ÖRDÜ

Bordo-mavili takımın alt yapısından yetişen iki isim Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen, son üç maçta ortaya koydukları performans ile yerlerini aldıkları Onur ile Hosseini'yi unutturdu. Ligin 12 haftalık bölümünde kalesinde rakiplerine 18 kez geçit veren Trabzonspor, kalede Uğurcan ve Hüseyin'in görev yaptığı 3 lig maçında tek gol yedi, söz konusu periyotta 1'er gol yiyen Sivasspor, Antalyaspor ve Beşiktaş ile birlikte ligde son üç haftada kalesinde en az gol gören takım oldu.



ÇALIŞMANIN ESERi

Slovenya kampının en çalışkan isimlerinin başında gelen Hüseyin Türkmen, Ünal Karaman'ın F.Bahçe derbisinde kendisine verdiği şansı iyi kullandı. Bugünlere gelişinin bir süreç olduğunu belirten 20 yaşındaki savunma oyuncusu, "Çalışmadan ve mücadele etmeden olmuyor. Ben de sürekli çalıştım ve mücadele ettim. Bunları yaparken de bekledim. Buralara gelişim bir anda olan bir şey değil. Bir çalışmanın ve mücadele etmenin sonucu" dedi.



HAZIRLIKLAR BUGÜN BAŞLIYOR

Konyaspor maçının ardından 2 günlük izne çıkan bordo-mavililerde hazırlıklar bugün başlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 16.00'da Mehmet Ali yılmaz Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklara başlayacak.



ARTVİN'DE OKUL AÇTI

Teknik direktör Ünal Karaman, Artvin'de Yusufeli Futbol Okulu'nun açılışını yaptı. Kaymakam Eyüp Kaykaç, Belediye Başkanı Ayüp Ayetkin ve Yusufeli Trabzonspor Futbol Okulu yetkilisi Mustafa Çakmak'ın katılımıyla yapılan açılışın ardından Ünal Karaman, minik Trabzonsporlularla hatıra fotoğrafı çektirdi.



BEŞİKTAŞ'A GÖZDAĞI

Ünal Karaman, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları derbiye yine kazanmak için çıkacaklarını söyledi. 52 yaşındaki hoca, "Sahaya yine son haftalardaki mücadeleci ruhumuzu yansıtarak galip gelmek istiyoruz. Her maç önemli. Biz daha iyi yerlere gelmek için seri galibiyetleri sürdürmek arzusundayız" dedi.



ASBAŞKAN BAYRAKTAR

Yeni yönetimde yer almayan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu'nun yerine Özer Bayraktar getirildi. Kulüpten, "Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Özer Bayraktar'ın atanmasına karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.