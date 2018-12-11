2010-11 ruhu geri döndü!

33 hafta aradan sonra Spor Toto Süper Lig'de art arda 3 maç kazanan Trabzonspor, zirve tırmanışını koşar adım sürdürürken, birçok rekorunu da yeniliyor. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında üç büyük rakibi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerden galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, pazar günü saat 19.00'da konuk olacağı siyah-beyazlı takımı mağlup edip 8 sezon sonra rakipleri karşısında 3'te 3 yapmanın mücadelesini verecek. 2010- 2011 sezonunun ilk yarısında Fırtına, sahasında oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etme başarısı göstermişti.



4'TE 4 HEDEFI

Fırtına, bu sezon sahasında 4. haftada Galatasaray'ı 4-0, 13. haftada da Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, 8 sezon sonra ilki gerçekleştirme fırsatı elde etti. Trabzonspor, 2010- 2011'den sonra üç büyük rakibini aynı sezonda yenme başarısı gösterememişti. Ligin son 3 haftasını galibiyetle kapatan bordo-mavililer, Beşiktaş derbisini kazanması halinde ligde de art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılarak istikrarını sürdürmüş olacak. Karadeniz ekibi, en son geçen sezon ligin 12, 13, 14, 15 ve 16. haftalarda oynanan karşılaşmalarda 5 maç art arda galip gelmişti.



İKİNCİ DEVRE COŞUYOR

Trabzonspor ikinci yarılarda açılıyor... Bordo-mavili ekip, Süper Lig'deki son 4 maçının ilk yarısında da gol sevinci yaşayamadı. Fırtına ligde attığı son 7 golü de karşılaşmaların ikinci 45 dakikalarında buldu. Bu da 'Sonradan coşuyor' yorumlarını beraberinde getirdi.



HAYDi YUSUF

1 Eylül'de oynanan ve Trabzonspor'un 4-0 kazandığı Galatasaray derbisinde bir asist yapmayı başaran Yusuf Yazıcı, o tarihten itibaren suskun kaldı. 21 yaşındaki genç futbolcu, bu süre içerisinde çıktığı 8 Süper Lig mücadelesinde ne gol ne de asist yapabildi. Ancak son haftalarda etkili bir görüntü ortaya koyan, oyun anlamında önemli işler yapan genç futbolcu ile teknik direktör Ünal Karaman'ın özel görüştüğü ve "Daha aktif olmalısın. Kaliteni daha iyi yansıt" dediği belirtildi.



ONUR'U UNUTTURDU

Onur'un kadro dışı bırakılmasının ardından kaleyi devralan ve Fenerbahçe derbisinde ilk kez eldivenleri eline geçiren Uğurcan Çakır, bu süre içerisinde oynanan Kayserispor ve Konyaspor karşılaşmalarında kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Sergilediği performansla göz dolduran 22 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 8 şutun 7'sine engel olmayı başardı. Ortaya koyduğu futbol ile Onur'u aratmayan genç kaleci, Esteban'ı da geride bıraktı.



GOLÜN EFENDİSİ

Ligde üç hafta suskun kalan Rodallega, Konya maçında penaltı şanssızlığını yenip fileleri havalandırarak gol sayısını 7'ye yükseltti ve galibiyetin kapısını açan isim oldu. 33 yaşındaki forvet, "Gol atmak güzel tabii ki. Hele de galibiyeti getiriyorsa. Konyaspor çok önemli bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Yeniden üst sıralara doğru çıkıyoruz. Takımın performansı da yükseliyor. Bundan sonra başarımız istikrarlı bir şekilde sürdürerek, ilk yarıyı en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Ben de gollerime devam etmek istiyorum" diye konuştu.



SAĞIROĞLU: TESADÜF DEĞİL

Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, ligde art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılarak hem moral bulduklarını hem de zirve yarışında iddialarını sürdürdüklerini söyledi. Kulüp içinde yaptıkları dokunuşların etkisini gösterdiğini ve bordomavili takımın performansının yükseldiğini ifade eden Sağıroğlu, "Doğru işler yapıldı ve yapmaya devam edeceğiz. İyi bir ekip ruhu var. Takımın potansiyel ön plana çıktı. Arkadaşlık, sevgi, saygı, sahiplenme var. Galibiyetlerimizin daha da anlam kazanması için Beşiktaş derbisi önemli. Bizi zor bir maç beklediğini biliyoruz. Büyük maçlarda iyi sonuçlar aldık. Galibiyetler, tesadüf değildi. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi yendik, Beşiktaş da devirebiliriz" diye konuştu.



MİNİ YORUM | BÖBÜRLENME TEHLİKESİ - NECMİ PEREKLİ

Aman ola, sakın ola art arda gelen 3 galibiyetle geçmişte yapılan hatalardaki gibi hemen bazı hesaplar içine girilmemeli. Futbol asla böbürlenmeyi kabullenmeyen bir mücadeledir. Bu haftaki rakip Beşiktaş. Son haftalarda düşüş yaşadı ve Trabzonspor derbisini bir fırsat olarak görüyor. Kazanıp taraftarı ile barışmak istiyor. Trabzonspor olmadan ligin resmi tamamlanamaz. Bu lig fotoğrafında Fırtına kendine ait yeri mutlaka bulacaktır. Kimse merak etmesin.