Lima'dan Fırat Aydınus'a tepki
Bursaspor'un Brezilyalı oyuncusu Allano Lima, hakem Fırat Aydınus'a yönelik yaptığı tepkili paylaşımında "Biz aslanlığı ormanda öğrendik, evin arka bahçesindeki yeşillikte değil, ''mücadeleyedevam" ifadelerine yer verdi.
Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Allano Lima, yeşil beyazlıların Antalyaspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olurken, rakibine yaptığı müdahale sonrası 61'inci dakikada sarı kart gördü. Pozisyon öncesinde de Aydınus'un uyarılarda bulunduğu Lima, maçın hakemi Fırat Aydınus'a sosyal medya hesabı üzerinden karşılaşma sonrası tepki gösterdi. Sarı kart görmesinin ardından o anın bir fotoğrafını paylaşan Lima fotoğrafın altına "Biz aslanlığı ormanda öğrendik, evin arka bahçesindeki yeşillikte değil. #mücadeleyedevam" notunu düştü. Lima'nın paylaşımı Bursasporlu taraftarlardan ise sosyal medya üzerinden destek gördü.
- 10.12.2018 12:54
- Güncelleme: 10.12.2018 13:52
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Toplam 3
Yorum
canfb forvetin 30 şutta 1 tane gol atabiliyor forvet arkası oyuncun 15 şutundan hiç biri kaleyi bulmuyor. Guliano çıplak ayakla gerçerdi bunları
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Altın yedek Ekuban!
Toplam 1
Yorum
erol adam diyorki ben oynamalıyım.bunu golleri diyor.
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Erwin Koeman: Biz maç kazanamayız
Toplam 3
Yorum
mert ersun hoca zamanında emenike gibi oyuncuların çok iyi oynadığını gördük ve alper potuk hasanli vb. futbolcular çok daha iyi oynuyordu
Lima'dan Fırat Aydınus'a tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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