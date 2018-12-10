Lima'dan Fırat Aydınus'a tepki
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Lima'dan 'a tepki

Lima'dan Fırat Aydınus'a tepki

'un Brezilyalı oyuncusu , hakem 'a yönelik yaptığı tepkili paylaşımında "Biz aslanlığı ormanda öğrendik, evin arka bahçesindeki yeşillikte değil, ''mücadeleyedevam" ifadelerine yer verdi.

'un tecrübeli oyuncusu , yeşil beyazlıların 'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olurken, rakibine yaptığı müdahale sonrası 61'inci dakikada gördü. Pozisyon öncesinde de Aydınus'un uyarılarda bulunduğu Lima, maçın hakemi 'a hesabı üzerinden karşılaşma sonrası tepki gösterdi. Sarı kart görmesinin ardından o anın bir fotoğrafını paylaşan Lima fotoğrafın altına "Biz aslanlığı ormanda öğrendik, evin arka bahçesindeki yeşillikte değil. #mücadeleyedevam" notunu düştü. Lima'nın paylaşımı Bursasporlu taraftarlardan ise sosyal medya üzerinden destek gördü.

  1. 10.12.2018 12:54
  2. Güncelleme: 10.12.2018 13:52
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