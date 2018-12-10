Bursaspor puanları alt sıralardan topladı
10 Aralık 2018, Pazartesi
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puanları alt sıralardan topladı

Bursaspor puanları alt sıralardan topladı

Ligde 19 puanı bulunan , bu puanların 14’ünü ligin son 10 basamağındaki takımlar karşısında elde etti.

'de 'a sahasında 2-0 kaybeden , 15'inci haftayı 19 puanla tamamladı. Puan cetvelinde bir sıra gerileyerek haftayı 11'inci basmakta noktalayan yeşil beyazlılar, puanlarının büyük bir kısmını ise son 10 sırada yer alan takımlar karşısında elde etti. Ligde 4 galibiyeti bulunan 'nın öğrencileri, şu an 10'uncu sıradaki MKE Ankaragücü'nü 1-0, 13'üncü Akhisarspor'u 4-2, 14'üncü Aytemiz Alanyaspor'u 2-0, 15'inci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da 2-1 yendi.

SADECE FENERBAHÇE'YE YENİLDİ
Kendisi dışında ligin son 10 basamağında yer alan ekiplerden 8'iyle karşılaşan Bursaspor, yalnızca 'ye yenildi. Ligin ilk haftasında oynanan maçı sarı lacivertliler 2-1 kazandı. Yeşil beyazlılar aldığı 4 galibiyetin yanı sıra alt sıralardaki (0-0) ve (1-1) ile de berabere kaldı. Bursaspor, ligin 16'ncı haftasında ise kendisini bir puan geriden takip ederek bir alt basamağında yer alan ile deplasmanda karşılaşacak.

7 HAFTA SONRA İLK
Ligin başında şampiyonluk adayları arasında gösterilen ve şu an ilk 7 basamakta yer alan , , ve maçlarından ise birer puanla ayrılarak yenilmeyen Bursaspor, buna karşın sahasında 14'üncü haftayı 2'nci sırada tamamlayan 'ya ve 3'üncü basamağa yükselen Antalyaspor'a mağlup oldu. Samet Aybaba'nın öğrencileri, ayrıca son olarak evinde Antalyaspor'a karşı kaybederken; 7 haftalık aranın ardından gol sevinci yaşayamadı.

  1. 10.12.2018 12:37
  2. Güncelleme: 10.12.2018 13:54
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