Bursaspor puanları alt sıralardan topladı

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'a sahasında 2-0 kaybeden Bursaspor, 15'inci haftayı 19 puanla tamamladı. Puan cetvelinde bir sıra gerileyerek haftayı 11'inci basmakta noktalayan yeşil beyazlılar, puanlarının büyük bir kısmını ise son 10 sırada yer alan takımlar karşısında elde etti. Ligde 4 galibiyeti bulunan Samet Aybaba'nın öğrencileri, şu an 10'uncu sıradaki MKE Ankaragücü'nü 1-0, 13'üncü Akhisarspor'u 4-2, 14'üncü Aytemiz Alanyaspor'u 2-0, 15'inci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da 2-1 yendi.

SADECE FENERBAHÇE'YE YENİLDİ

Kendisi dışında ligin son 10 basamağında yer alan ekiplerden 8'iyle karşılaşan Bursaspor, yalnızca Fenerbahçe'ye yenildi. Ligin ilk haftasında oynanan maçı sarı lacivertliler 2-1 kazandı. Yeşil beyazlılar aldığı 4 galibiyetin yanı sıra alt sıralardaki Kayserispor (0-0) ve Çaykur Rizespor (1-1) ile de berabere kaldı. Bursaspor, ligin 16'ncı haftasında ise kendisini bir puan geriden takip ederek bir alt basamağında yer alan Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.

7 HAFTA SONRA İLK

Ligin başında şampiyonluk adayları arasında gösterilen ve şu an ilk 7 basamakta yer alan Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarından ise birer puanla ayrılarak yenilmeyen Bursaspor, buna karşın sahasında 14'üncü haftayı 2'nci sırada tamamlayan Kasımpaşa'ya ve 3'üncü basamağa yükselen Antalyaspor'a mağlup oldu. Samet Aybaba'nın öğrencileri, ayrıca son olarak evinde Antalyaspor'a karşı kaybederken; 7 haftalık aranın ardından gol sevinci yaşayamadı.