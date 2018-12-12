Bursaspor'un Vagner Love aşkı!
Timsah, sezon başında istediği Brezilyalı golcü için Beşiktaş’ın kapısını bir kez daha çalacak.
Bursaspor, golcü transferi için düğmeye bastı. Yeşil-beyazlıların, sezon başında da gündeme gelen Vagner Love'ı listenin başına aldığı öğrenildi. Samet Aybaba'nın çok istediği Brezilyalı golcü için Başkan Ali Ay'ın, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la kısa süre içerisinde bir görüşme yapacağı ifade edildi. Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan 34 yaşındaki oyuncu, ligde 8 maçta 3 kez ağları sarstı.
ÖNCELİK VERİLECEK
Siyah -beyazlılarla 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Love'nin, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Forvette nicelik olarak da sorun yaşayan Teknik Direktör Samet Aybaba'nın, bu transfere öncelik verilmesini istediği öğrenilirken; Türkiye'de mutlu olan Brezilyalı oyuncunun Timsah'a sıcak baktığı kaydedildi.
- 12.12.2018
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Podolski'den Galatasaray taraftarına mesaj
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Yorum
yavuz m. bende seni seviyorum yavrum
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2. Ersun Yanal dönemi
Toplam 3
Yorum
optikciii Fernandao dahil aynı takım ve Aykut hoca ile devam edileydi şuan en fazla 2. sıradaydık.
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Toplam 1
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baksoy İyi bir iki transferle bu takım iş yapar liderliği zorlar ? Gerisi alt yapı çözer ?
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