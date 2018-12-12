Bursaspor'un Vagner Love aşkı!
12 Aralık 2018, Çarşamba
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'un aşkı!

<a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'un <a href="/index/vagner-love?id=7854e0dc-dcd6-41d2-95ca-fdcb91cd557b" class="" rel="tag">Vagner Love</a> aşkı!

Timsah, sezon başında istediği Brezilyalı golcü için ’ın kapısını bir kez daha çalacak.

, golcü transferi için düğmeye bastı. Yeşil-beyazlıların, sezon başında da gündeme gelen 'ı listenin başına aldığı öğrenildi. 'nın çok istediği Brezilyalı golcü için Başkan Ali Ay'ın, Başkanı 'la kısa süre içerisinde bir görüşme yapacağı ifade edildi. 'ta fazla forma şansı bulamayan 34 yaşındaki oyuncu, ligde 8 maçta 3 kez ağları sarstı.

ÖNCELİK VERİLECEK

Siyah -beyazlılarla 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Love'nin, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Forvette nicelik olarak da sorun yaşayan Teknik Direktör 'nın, bu transfere öncelik verilmesini istediği öğrenilirken; Türkiye'de mutlu olan Brezilyalı oyuncunun Timsah'a sıcak baktığı kaydedildi.

  1. 12.12.2018
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