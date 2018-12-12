Bursaspor, golcü transferi için düğmeye bastı. Yeşil-beyazlıların, sezon başında da gündeme gelen Vagner Love'ı listenin başına aldığı öğrenildi. Samet Aybaba'nın çok istediği Brezilyalı golcü için Başkan Ali Ay'ın, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la kısa süre içerisinde bir görüşme yapacağı ifade edildi. Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan 34 yaşındaki oyuncu, ligde 8 maçta 3 kez ağları sarstı.



ÖNCELİK VERİLECEK



Siyah -beyazlılarla 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Love'nin, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Forvette nicelik olarak da sorun yaşayan Teknik Direktör Samet Aybaba'nın, bu transfere öncelik verilmesini istediği öğrenilirken; Türkiye'de mutlu olan Brezilyalı oyuncunun Timsah'a sıcak baktığı kaydedildi.