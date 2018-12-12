Süper Lig panorama!

KANARYA DİBİ GÖRDÜ

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yeni bir proje ile sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu ile yola çıkmıştı. Ancak bu projenin sürdürülebilir bir yanı kalmadı. 15 hafta oynandı. F.Bahçe'nin puanı 14, attığı gol 14, averajı eksi 8. Ligde 17. sırada. Hepsinden kötüsü takım içinde birliktelik yok. Akhisar karşısında silik futbol ve 3-0'lık hezimet yaşadılar. "Kırmızı kar yağarsa Fenerbahçe düşer" deniyordu. Kimsenin aklına hala böyle bir ihtimal gelmiyor tabii ki ama "Bu takım nasıl düzelecek" sorusunun cevabı da net değil. Şu anda son kurşunları Ersun Yanal'ı atıyorlar. Peki ya o da olmazsa...



HÜCUM HATTI BİR HARİKA

Trabzonspor uzak ara ligin en izlenilir takımı. Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Rodallega, Nwakaeme, Ekuban gibi yetenekli hücumcularıyla keyif veren bir futbol oynuyorlar. Konyaspor karşısında da kilidi açtıktan sonra yine görsel bir şölen sundular. Dört Büyükler arasında eli ayağı düzgün futbol oynayan bir tek onlar var. Camiada herkesin aklında "Bu sene şampiyon olur muyuz?" sorusu var. Cevabı biraz da Başakşehir'de. Ankaragücü'nü deplasmanda yenerek ilk devreyi lider bitirmeyi garantilediler. Türk futbolunun lokomotif ekipleri bu kadar kötü durumdayken belki de tek şansları bu sene. Değerlendirebilirler



NEREDESİN BAFETİMBİ GOMİS?

Ligde geçen sezon 29 gol atıp, rekorları parçalayan forveti Bafetimbi Gomis'i ucuza satan Galatasaray bunun acısını çekmeye devam ediyor. Arkasından teneke bağlayarak, 'paragöz' denilerek yollanan Gomis, Al-Hilal'de 11 maçta 9 gol atarken, sarı-kırmızılılar ona bakıp derin bir 'ah' çekiyor. 2-0'dan Çaykur Rize'ye yakalanan Galatasaray 7. sıraya kadar geriledi. Beşiktaş bir var bir yok. Alanya deplasmanında bir dönem iyi oynadılar. Sonrasında kaleci Karius olmasa 3 puan için gittikleri Akdeniz'den elleri boş döneceklerdi. Antalya ve Yeni Malatyaspor zorlu deplasmanlardan 3 puanla dönerek haftayı mutlu kapattılar.



HAFTANIN ASİSTİ - ABDÜLKADIR

Karadeniz Fırtınası'nın genç yıldızı, Konya maçını adeta tek başına aldı. Ekuban'a attırdığı golde hızını konuşturdu. Rakibi solladıktan sonra Ekuban'a nefis bir pas verdi.



HAFTANIN KURTARIŞI - KARIUS

Alman eldiven kafasını İnstagram'dan kaldırıp futbola verince ne kadar iyi bir kaleci olduğunu hatırlattı. Çok top çıkardı, Villafanez'in şutunda kendini siper etti.



HAFTANIN TAKIMI - AKHISAR

Küme düşmemeye çalışan Akhisar kendisi gibi alt sıralardaki F.Bahçe'yi evinde 3 golle devirdi. Bu müthiş galibiyetiyle tehlike hattının da dışına çıkmış oldu.



HAFTANIN SÖZÜ - SERGEN YALÇIN

Alanyaspor'un hocası Sergen Yalçın'a Lucas Villafanez'in Beşiktaş karşısında uzatmalarda kaçırdığı gol soruldu.

Sergen kendine has üslubuyla "Lucas'ın kaçırdığı o pozisyon akıllara zarar. Orada ben olsam Beşiktaş santra yapardı" dedi. Onu seyredenenlerin fikri net: Haklı.



HAFTANIN OLAYI - ILK YARININ LIDERI AVCI

Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmaları tamamlandı ve bir takım devreyi lider kapatmayı garantiledi. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir bitime 2 hafta kala en yakın takipçisi Kasımpaşa'ya 7 puan fark attı. Üç Büyüklerin çok kötü gittiği sezonda Başakşehir'in hedefi bu kez avlanmamak ve şampiyonluğa ulaşmak.



İNENLER

GÖZTEPE - Sarı-kırmızılılar oldukça kötü bir dönemden geçiyor. Son 4 maçlarını kaybettiler. Net bir golcüleri olmaması kötü etkiliyor

DAVALA-ŞAHIN - Fatih Terim ve Hasan Şaş'ın yokluğunda Galatasaray kulübesi adeta boş kaldı. Ümit Davala ve Levent Şahin işi kotaramadı

HARUN TEKIN - Ligin Beto ile birlikte en iyi penaltı kurtaran kalecisi. Ancak onun dışında vasatı aşamıyor. Akhisar maçında da yine kolay goller yedi.



ÇIKANLAR

MEVLÜT ERDINÇ - Antalyaspor'un başarısında payı büyük. Bu hafta 1 gol attı, 1 penaltı aldı. Akdeniz ekibini zafere taşıyan isimdi.

EREN TOZLU - Alt ligde çok etkiliydi. Süper Lig'de fazla şans bulamadı ama bu haftaya damgasını vurdu. 2 golü, Malatya'yı uçurdu.

EKUBAN - Kendini sürekli hazır tutuyor. Forma bulunca da işini yapıyor. Son 2 hafta, 2 golle oynuyor. Formunun zirvesinde.



HAFTANIN HOCASI - BÜLENT KORKMAZ

Sezon başında herkesin "Küme düşer" dediği takımı zirveye oynatıyor. Antalyaspor, Bülent Korkmaz'ın futbolculuğundaki savaşçı kişiliğine bürünmüş durumda. Bu hafta da deplasmanda Bursaspor'u 2-0'lık skorla devirdiler. Bülent Korkmaz, kısıtlı kadroyla büyük işler yapmaya devam ediyor.



HAFTANIN HAKEMİ - CÜNEYT ÇAKIR

Türkiye'nin 1 numaralı hakemi, lider Başakşehir'in Ankaragücü ile deplasmanda oynandığı maça atandı. Başakşehir'in tüm rakiplerinin gözü de bu karşılaşmadaydı. Cüneyt Çakır tecrübesiyle bu maçın altından başarıyla kalktı.



HAFTANIN 11'İ



LUNG (KAYSERİ) | Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yı 3'ledi ama kalesinde çok fazla tehlikeli pozisyon gördü. Lung kalesinde devleşmese farklı bir sonuç çıkabilirdi.

CANER (AKHİSAR) | Fenerbahçe baskı kurduğunda ne yerden geçildi ne havadan. Ayrıca direktifleriyle takım savunmasını geriden mükemmel yönetti.

DOUGLAS (SİVAS) | Yiğido evinde Göztepe'yi mağlup etti. Savunmada iyi duran Douglas bir de rakip kalede gol atmayı bildi.

MERİH (ALANYA) | Beşiktaş ne zaman Akdeniz ekibinin kalesine yüklense hep Merih engeline takıldı.

ONAZI (TRABZON) | Orta sahada tam bir dinamo. Trabzonspor'un Kante'si bu hafta yine iş başındaydı.

JOSUE (AKHİSAR) | Fenerbahçe önünde takımını orkestra şefi gibi yönetti. Harika oyun sergiledi.

CHERY (KAYSERİ) | Takımın hücumu için çok değerli bir oyuncu. Bu hafta bunu gösterdi.

VISCA (B.ŞEHİR) | Kart görmez, sakatlanmaz, kavga etmez. İşini yapar. Yine yaptı, golünü attı.

ABDÜLKADİR (TRABZON) | Bu sezon bir türlü vites artıramıyordu. Konya önünde maçı koparan isim olmayı başardı.

MEVLÜT (ANTALYA) | Yılların tecrübesi bir penaltı aldı, bir gol attı. Antalyaspor'un zirveye yakın kalmasını sağlayan isimdi.

EREN (Y.MALATYA) | Fazla forma şansı bulamıyor ama ne kadar temiz bir son vuruşu olduğunu hatırlattı. Attığı 2 golle Yeni Malatya'ya 3 puanı getirdi.