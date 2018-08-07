Tomas Necid takıma dönüyor
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    takıma dönüyor

    Tomas Necid takıma dönüyor

    yönetimi, Aybaba’nın yapılanmasında kadroda düşünmediği ve takımdan ayrı çalışan golcü oyuncu için yeniden takıma dahil edilmesi önerisinde bulundu.

    Tecrübeli çalıştırıcının da bu öneriye sıcak baktığı, kararını bugün vereceği öğrenildi.
    'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında deplasmanına gidecek olan yeşil-beyazlılarda, kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor. Taraftarların merakla beklediği forvet mevkii için çalışmalarını sürdüren ancak halen bir adım atamayan yeşil-beyazlı yönetim, takımdan ayrı çalışan için Aybaba'ya istekte bulundu.

    Aybaba sıcak baktı


    Deneyimli teknik adamın kadro yapılanmasında şans vermeyeceğini açıkladığı golcü oyuncu Necid, 'da yapılan kampa götürülmemişti. Yeşil-beyazlı idarecilerin Tesisleri'nde takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Necid'in yeniden takıma dahil edilmesi için Aybaba ile görüştüğü bildirildi. Fenerbahçe maçı öncesi elinde Stancu dışında forvet oyuncusu bulunmayan tecrübeli çalıştırıcının da bu öneriye sıcak baktığı, kararını gün içerisinde vereceği öğrenildi.

    1. 7.8.2018 10:15
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