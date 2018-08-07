Tomas Necid takıma dönüyor
Bursaspor yönetimi, Aybaba’nın yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünmediği ve takımdan ayrı çalışan golcü oyuncu Tomas Necid için yeniden takıma dahil edilmesi önerisinde bulundu.
Tecrübeli çalıştırıcının da bu öneriye sıcak baktığı, kararını bugün vereceği öğrenildi.
Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan yeşil-beyazlılarda, kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor. Taraftarların merakla beklediği forvet mevkii için çalışmalarını sürdüren ancak halen bir adım atamayan yeşil-beyazlı yönetim, takımdan ayrı çalışan Tomas Necid için Aybaba'ya istekte bulundu.
Aybaba sıcak baktı
Deneyimli teknik adamın yeni sezon kadro yapılanmasında şans vermeyeceğini açıkladığı golcü oyuncu Necid, Afyonkarahisar'da yapılan kampa götürülmemişti. Yeşil-beyazlı idarecilerin İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Necid'in yeniden takıma dahil edilmesi için Aybaba ile görüştüğü bildirildi. Fenerbahçe maçı öncesi elinde Stancu dışında forvet oyuncusu bulunmayan tecrübeli çalıştırıcının da bu öneriye sıcak baktığı, kararını gün içerisinde vereceği öğrenildi.
- 7.8.2018 10:15
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Phillip Cocu: Benfica'dan korkmuyoruz
Toplam 4
Yorum
TCelcius Korkudan ödünüz kopuyorda işinize gelmiyor itiraf etmek kimin ruhuyla sahada olacaksınız bilmem ama BENFİCA ruhunuzu düdükleyecek o garanti.
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Zargo Toure ısınıyor
Toplam 1
Yorum
makber unal hoca kendını bıtırmek ıstemıyorsan basaksefır macından mustafa akbaşı kesersın..bu adam nasıl futbolcu oldu
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşıyor!
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR 18 Takıma , sol bek, stoper, ve bir forvet alamaz isek yine verem bahçe olmaya devam edeceğiz, BAŞKANDAN RİCAMIZ BU İŞİ KISA SÜREDE ÇÖZMES,
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