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Haberler Boks Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonası'nda finalde

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonası'nda finalde

2022 yılında dünya şampiyonu olan Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan’da finale yükseldi.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 18:19
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Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonası'nda finalde

52 kiloda mücadele eden Avrupa, Dünya şampiyonu ve iki Olimpiyat gümüş madalyası bulunan Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Sırp Dragana Jovanovic'le karşılaştı. Karşılaşmanın ilk ve ikinci rauntlarını 5-0 alan Buse, üçüncü rauntta ringi rakibine dar etti. Sırp Jovanovic karşısında üç defa saydırmasına rağmen hakem maçı devam ettirince, şampiyona teknik delegesi müdahale etti ve maçı hakem kararı ile bitirdi. Buse bu galibiyetle finale yükselen taraf oldu.

Buse Naz Çakıroğlu Özbek, Kuzey Kore maçının galibi ile yarın akşam altın madalya için ringe çıkacak

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