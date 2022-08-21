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Oleksandr Usyk Anthony Joshua'yı yendi! Unvanlarını korudu

Son dakika spor haberleri... Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde organize edilen maçta Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk, Büyük Britanyalı rakibi Anthony Joshua'yı yenerek ağır sıklet kemerlerini korudu.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 07:17
Oleksandr Usyk Anthony Joshua'yı yendi! Unvanlarını korudu

Ukraynalı Oleksandr Usyk, Büyük Britanyalı Anthony Joshua'yı yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini korudu.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Super Dome Salonu'nda yapılan ağır sıklet unvan maçında, çıktığı 19 müsabakadan da galip ayrılan Usyk ile kariyerindeki 26 karşılaşmanın 24'ünü kazanan Joshua karşılaştı.

32 yaşındaki Joshua ilk karşılaşmaya göre daha agresif bir dövüş sergilese de Usyk, 12 raunt sonunda oy çokluğuyla ringden galip ayrıldı. Hakemlerden ikisi, Usyk'e yüksek puan (115-113 ve 116-112) verirken, bir hakem ise oyunu (115-113) Joshua'dan yana kullandı.

Beş büyük profesyonel boks organizasyonundan dördünün (WBA, WBO, IBF, IBO) ağır sıklet kemerinin sahibi Usyk böylece unvanlarını korudu.

35 yaşındaki Usyk. mücadelenin ardından "Bu zaferi ülkeme, aileme, ekibime ve bu ülkeyi savunan tüm orduya adıyorum." ifadesini kullandı.

"Tyson Fury'nin henüz emekli olmadığına ve benimle dövüşmek istediğine eminim." diyen Ukraynalı boksör, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemerini elinde tutan Büyük Britanyalı Fury'yi maç yapmaya çağırdı.


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