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'dan tarihi başarı! Dünya gençler boks şampiyonu oldu

Milli boksör , Polonya'da düzenlenen finalinde Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu yenerek dünya şampiyonu oldu.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 10:02
Büşra Işıldar'dan tarihi başarı! Dünya gençler boks şampiyonu oldu

Milli sporcu , 'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'da düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonasında kadınlar 81 kiloda çeyrek finalde Hint rakibi Khushi'yi yenen Büşra, yarı finalde Polonyalı 'i mağlup ederek finale yükseldi.

Büşra Işıldar, finalde Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu yenerek kürsünün ilk basamağında yer aldı.

BAKAN KASAPOĞLU'DAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı , dünya şampiyonu olan milli boksör Büşra Işıldar'ı tebrik etti.

Polonya'nın şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya alan milli sporcuyu kutlayan Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formasıyla mücadele eden milli sporcumuz Büşra Işıldar, dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanmış ve göğsümüzü kabartmıştır. Kazandığı çok değerli şampiyonluğu için Büşra kardeşimi tebrik ediyorum. Başarılarına büyükler kategorisinde de devam edeceğine inandığım milli boksörümüzün yetişmesinde ve altın madalyanın ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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